【商品説明】

レア!レッチリ、スタッフ用Tシャツ

ディズニーストアから販売されていたもので、

ライオンキングの刺繍がつくシリーズです。

ムファサやシンバのデザインのものが人気ですが

こちらはライオンキングの中でも球数が少なく

スペシャルで国内では中々見られないと思います。

購入希望、検討して頂ける方はお値段ご相談ください

大切にして頂ける方にお譲りしたいです

【アイテム】

ディズニーTシャツ

ライオンキングTシャツ

ディズニー古着

カットソー TEE

【ブランド】

Disney ディズニー

【作品名】

LION KING

ライオンキング

ムファサ シンバ ナラ ティモン プンバァ

【サイズ】

L 表記

着丈68cm

身幅51cm

【タグ】

Disney STORE タグ

【年代】

1990s

【カラー】

ホワイト

【コンディション】

全体的に汚れなどはなく良好

背面に2箇所小さな穴があります

写真の7.8枚目をご確認ください

美女と野獣 リトルマーメイド アラジン

ターザン ポカホンタス ムーラン

ノートルダムの鐘 ラマになった王様

ライオンキング ナイトメアビフォアクリスマス

トイストーリー モンスターズインク バグズライフ

キノピオ シンデレラ 白雪姫 眠れる森の美女

不思議の国のアリス FANTASIA ファンタジア

パイレーツオブカリビアン リロ&スティッチ

ピーターパン バンビ おしゃれキャット

ジャングルブック ヘラクレス グラッドナイト

スペースマウンテン ビッグサンダーマウンテン

ホーンテッドマンション イッツアスモールワールド

タワーオブテラー インディージョーンズ

ディズニーヴィランズ アンダジア

ランナウェイブレイン

#ディズニー #ディズニー古着 #ディズニーTシャツ

#Disney #ライオンキング #ディズニーランド

#ディズニーシー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

