ご覧いただきありがとうございます。

以下商品説明です。ご不明なところや値段交渉も可能ですのでお気軽にコメントください♪

【アイテム】

PRADA プラダ

リュック バックパック 三角ロゴ テスートナイロン レザー フラップ 三角プレート ロゴプレート ロゴ金具 白タグ ベルト 巾着 ミニリュック リュックサック デイパック マザーズバッグ TWICE サナ 刻印 イタリア製 ITALY メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

【サイズ】

縦 約33cm

横 約30cm

マチ 約 16cm

ショルダー 約67〜70cm(調節可 3穴)

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

バッグ底側に僅かに汚れがございますが底部の為気にならない印象です!

その他目立つダメージや汚れはなく綺麗な状態でまだまだご使用いただけます♪

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からない事がありましたらお気軽にご連絡下さい。

【付属品】

保存袋

ギャランティカード

【色】

シルバー 銀

ブラック 黒 ネロ NERO

【素材】

レザー 本革 ナイロン

【購入先】

大手リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品になります☆

※あくまで素人の検品ですので

見落としなどがあるかと思いますが、

説明と写真をご覧いただいてご検討ください。

※中古品の自宅保管にご理解いただける方の

ご購入をお願い致します。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上お買い求めください。

※万が一商品や対応に不備が御座いましたら

メルカリのシステム上評価後は対応できなく

なってしまう可能性が御座いますので、

必ず評価前に御連絡いただくようお願いします。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

