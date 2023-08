ディオールオム

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ディオールオム 商品の状態 やや傷や汚れあり

ディオールオム ラフシモンズデザインモデルハワイワイキキ店で購入しました。2018年前後の購入で850ドルくらいだったかと思います。使用頻度は10回ほどでしたが,使用ごとに大事に磨いて使用しておりましたので,目立った傷や汚れは比較的に少ないと思います。汚れについては消しゴムなどで落とせば綺麗になるレベルかと思います。箱付紐両足 未使用 黒付き中古品になりますので,状態は良いと思いますが,画像でのご判断をお願い致します。スーツにもカジュアルにもフィットするスニーカーだと思います。もう手に入らないので,大事にしていただけると嬉しいです。メインカラー···ブルー特徴/機能/素材···レザー、スエード

