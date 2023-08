MADE IN JAPAN。

アリゾナフリーダム ブレスレット 唐草



サイズ 70ミリ。

実寸、

●全長31センチ。

●幅7.2センチ。

●適応19〜24.5センチ。

WOLF'S HEADの70ミリ、サイドレザーのスタッズブレスです。ブラック×ホワイトのモノトーンカラー。スタッズ、バックル等の金属パーツはシルバー色です。エンドにダイヤ型のスタッズをカスタムで追加しています。20年程前に、WOLF'S HEADにて購入した正規品です。レシートありませんが、紙袋はあります。購入当時、数回着けましたが、丁寧に使用し、使用後はケアもしていた為、比較的キレイなコンディションを保っています。特有の青錆は多少ありますが、後ろの文字もはっきり読めます。美品ですが、あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

WOLF'S HEAD

ウルフズヘッド

スタッズブレス

スタッズベルト

レザーブレス

スタッズレザー

アメカジ

古着

ヴィンテージ

ビンテージ

商品の情報 ブランド ウルフズヘッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

