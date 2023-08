オリジナル DIABOLIK LOVERS 6本セット　PSvita 携帯用ゲームソフト

PlayStationVITAのディアラバの6本セットです

LIMTED V EDITION

MORE,BLOOD LIMITED V EDITION

VANDEAD CARNIVAL

DARK FATE

LOST EDEN

LUNATIC PARADE

バラ売りはしません。

自宅保管の中古品になりますのでご理解いただける方のみご検討ください。

#アイディアファクトリー #ゲーム #アドベンチャー #PlayStationVita #PlayStation_Vita #PSVita #PS_Vita

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

