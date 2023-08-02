公式 alice auaa アリスアウアア ドレスシャツ シャツ

かなり前に定番のドレスシャツがベージュで発表された時のものになります
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メンズですが9号ボディでもジャストなので細身です。
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nestRobe CONFECT ハイカウントリネンバンドカラーシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アリスアウアア
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
ショット schott レーヨンシャツ 長袖 アロハシャツ
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アリスアウアア
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし