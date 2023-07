【ギフト】 シングルモルト サントリー ウイスキー 700 12年 山崎 アルコールグッズ

商品の説明

サントリーシングルモルトウイスキー山崎12年700mlです。

This is a bottle of Yamazaki 12 700ml.

冷暗所に保管していた新品未開封で箱無しの商品です。ゆうゆうメルカリ便でお届けします。すり替え防止の為、配達後のキャンセル、返品、交換はお受けいたしておりません。ご諒承の上ご購入くださいます様お願い申し上げます。

A brand new bottle stored in cool and dark place. It will be sent through JP Post. In order to prevent switching, we do not accept cancellation, return, and exchange. We appreciate your understanding.

蒸留所・銘柄...山崎

熟成期間...12年

一本あたりの容量...500 〜 749ml

総数...1本

アルコール度数...40 ~ 44%

商品の情報 ブランド サントリー 商品の状態 新品、未使用

