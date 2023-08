【一部予約販売中】 FOREVER ◎ジェットストリーム ナレーション CD全10枚組セット 城達也 洋楽

ジェットストリーム FOREVER ナレーション 城達也 CD全10枚組

(収納ケース付) セット

旅の音、ナレーション城達也が織りなす音楽の世界 CD全210曲!

ディスク 1 サン・マルコの恋人

ディスク 2 妖精の森

ディスク 3 サン・ジャックの秋

ディスク 4 ゴンドリエのロマンス

ディスク 5 ホテル・サンスーシー

ディスク 6 星空にかける想い

ディスク 7 マンハッタン・ドリーム

ディスク 8 坂のある風景

ディスク 9 原色の町

ディスク 10 虹の旗

演奏:ジェットストリームオーケストラ / ナレーション:城達也

ナレーション構成:堀内茂男 / 協力:日本航空・TOKYO FM

即購入OKです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

