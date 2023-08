○アイテム

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムセリーヌ CELINEショルダーバッグ ファー ハラコパテントレザー エナメル チャーム ロゴ刻印フラップ ワンショルダー 肩掛け ブラウン 茶色内側Cマカダム トリオンフ○仕様フラップ開閉オープンポケット×1○サイズタテ15cmヨコ25cmマチ8cmショルダー約56cm(肩掛け可能)平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。○状態レザー表面に若干のスレや小キズは御座いますが、使用にあたり目立たず気になりません。その他目立った汚れやキズはなく、美品です。まだまだ長く御愛用頂けます。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ(リユース)品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。○カラーブラウン○素材ファーレザー○付属品カード○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※他フリマサイトでも掲載しておりますので、急遽削除する場合がございます。ご検討されておりましたら、お早めのご購入、もしくはお声掛けをお願い致しております。管理番号 0539

