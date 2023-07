新発売 ラルフローレン ごま塩 プリント スウェットパーカー 後付けパーカー M パーカー

ラルフローレン ごま塩 プリント

こちらは、ポロラルフローレンが

後付けパーカーになります。

こちらの商品は人気で

古着屋等でもあまり見かけない商品です。

お探しの方はぜひ♪

☆在庫の有無コメントください☆

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

暖かい



カーハート、ステューシー、RRL、チャンピオン、リバース、カバーオール 、ミリタリー、大戦、Tシャツ、ステンシル、デニム、染み込みプリント、カーゴパンツ 、パーカー、ラルフローレン、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆

●サイズ L

着丈 63㎝

身幅 56㎝

肩幅 51㎝

袖丈 68㎝

多少の使用感はありますが

年代を考えると状態はかなり良いです。

#古着屋

#ビンテージ

※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください

※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。

ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。

商品は全て自宅保管になりますので、商品写真にはなかったたたみジワや古着特有の匂い(保管臭)などあるかもしれません。

―ご購入後一

お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。

基本発送方法は基本的にメルカリ便です。

配送中のトラブルについては当方は責任を負い兼ね

ます。

上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

カラー···グレー、アメカジ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ラルフローレン ごま塩 プリント スウェットパーカー メンズ 古着 雰囲気◎後付けパーカー Polo by Ralph Lauren プルオーバー グレー Mサイズ 前Vこちらは、ポロラルフローレンが1990年代〔90s〕に発売した後付けパーカーになります。こちらの商品は人気で古着屋等でもあまり見かけない商品です。お探しの方はぜひ♪☆在庫の有無コメントください☆古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ! 古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆ カーハート、ステューシー、RRL、チャンピオン、リバース、カバーオール 、ミリタリー、大戦、Tシャツ、ステンシル、デニム、染み込みプリント、カーゴパンツ 、パーカー、ラルフローレン、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆●サイズ L着丈 63㎝ 身幅 56㎝ 肩幅 51㎝袖丈 68㎝ 多少の使用感はありますが年代を考えると状態はかなり良いです。#古着屋#ビンテージ※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。商品は全て自宅保管になりますので、商品写真にはなかったたたみジワや古着特有の匂い(保管臭)などあるかもしれません。―ご購入後一お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。基本発送方法は基本的にメルカリ便です。配送中のトラブルについては当方は責任を負い兼ねます。上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。カラー···グレー、アメカジ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)タイプ···プルオーバー季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

