カタログギフトも！ アシックス　アンプレアルス　LOW 26.5cm　限定カラー スニーカー

アシックス アンプレ アルス ロー

NIKE AIR MAX 97 OG/ UNDFTD

UNPRE ARS LOW

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商品状態

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1回練習で使用しました。

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サイズが合わず、1時間で履き替えましたのでとても美品です。

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商品タグなど全て保存してあります。

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その他のことは質問お願いいたします。

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商品詳細(asics公式より https://www.asics.com/jp/ja-jp /unpre-ars-low/p/1063A056-100.html?rrec=true)

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SUPREME / NIKE AIR FORCE 1 LOW ウィート

発売日：2022年8月10日（水）

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価格 ：16,500円（税込）

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品番 ：1063A056-750

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カラー：SAFFRON/WHTE

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スニーカー型···ローカット(Low)

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アシックス 商品の状態 未使用に近い

アシックス アンプレ アルス ローUNPRE ARS LOW 商品状態1回練習で使用しました。サイズが合わず、1時間で履き替えましたのでとても美品です。商品タグなど全て保存してあります。その他のことは質問お願いいたします。商品詳細(asics公式より https://www.asics.com/jp/ja-jp /unpre-ars-low/p/1063A056-100.html?rrec=true)アッパー素材には前足部に樹脂素材,中～後足部は人工皮革を採用左右への力強いステップ時のサポート力を追求するとともに,ローカットにすることで足首の可動性が向上.サイドに設置されたウォールがステップ時に壁となり横方向へのブレを抑制.フィジカルにすぐれたプレーヤーの力強いステップをサポート.アウターソールはフラットな構造かつ,前足部の接地面積を広くとることで安定性を追求.またX型の屈曲溝がステップ時の足の動きにしっかりとシューズを追随させる発売日：2022年8月10日（水）価格 ：16,500円（税込）品番 ：1063A056-750カラー：SAFFRON/WHTEメインカラー···ホワイト、グレー、イエロー、レッドスニーカー型···ローカット(Low)シーン···バスケットボール#河村勇輝 #アンプレ #アシックス #asics#横浜ビーコルセアーズ #アカツキジャパン#アカツキファイブ #バッシュ #バスケ#NIKE #ナイキ #adidas #アディダス #PUMA #プーマ #Reebok #リーボック#ballaholic #ボーラホリック

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