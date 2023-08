BORDERS at BALCONY

ボーダーズ アット バルコニー

RESORT COVER TOP ¥ 39,800

コットン100

カラー:ブラック

サイズ36(着丈44cm 肩幅37cm バスト94.5cm 袖丈21cm)

RESORT TIERED SKIRT¥50,600

コットン100

カラー:ブラック

サイズ 38 ( 着丈:95.0cm ウエスト:69.0cm ヒップ:98.0cm 裾幅:359)

セットアップにて1度着用しました。(クリーニングをして保管しておりました。記名があるのでクリーニングタグは外してお送りします)

セットアップでお出かけするつもりで購入しましたが、機会がなくなってしまったので出品いたしました。

とっても気に入っておりますので、この金額で売れなかったら今年の夏に着る予定をしております。

リゾートシリーズの二重織ガーゼを使用した大人フェミニンなブラウス。

胸元のカシュクール風デザイン、ウエストシェイプされた短めの着丈、

鮮やかなカラーが涼し気でシーズンムードを高めてくれるアイテム。

ざっくり織り上げたガーゼは着るたびに柔らかく肌に馴染むソフトな風合いです。

映えるリラックス感をお楽しみいただきたく、肩にあしらったタックディテールとレース使いが、リラックスムードの中にもドレッシーな雰囲気を演出します。

スカートの後ろ部分にアイコンのボーダーがチラ見えしてとっても可愛いです。横から見るとアクセントになりウエストがとっても細く見えるように計算されていてさすがだなぁと思います。女子アナがこぞって着用しておりとってもかわいかったです。

#DEUXIEME CLASSE

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 未使用に近い

