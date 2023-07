【超特価】 【新品未使用】27cm　限定　ミズノ　安全靴　ALMIGHT　LS 21M 2 スニーカー

新品未使用です

24hr以内に発送します

オールマイティLS21M

軽量で、かつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。

限定カラーです

【素材】

甲材/人工皮革、合成繊維、合成皮革

底材/ゴム底(耐油性)

【原産国】

カンボジア製

【質量】

約395g(26.0cm片方)

【インソール】

PUスポンジ+合成繊維(取り外し可)

【シューズ幅】

3E相当の方向け

【発売シーズン

■JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)

■硬質樹脂先芯入り

※JIS規格認定の安全靴とは異なります

ソフトな接地感を実現するために 軟らかさ を追い求めたミッドソール素材。

軽量設計の商品です。

甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。

(EEE相当)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

