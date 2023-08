が大特価！ KATO'S ポケットリフター ゲーム筐体 アーケード ゲーム その他

※購入希望の方はよくお読みください。

★★週末値下げ!これ以上はお値下げできません

室内用クレーンゲーム機

(写真の右側の1台になります。)

ルーレットを回して商品をゲットするゲームです。

付属品:本体、鍵

※取扱説明書はありません。

5/16時点、動作確認できました。

(詳細は以下に記載します)

状態は写真の通りですが、綺麗な方です。

細かな傷もありますが、美品と思います。

たのメル便を利用して発送します。(匿名配送)

梱包は業者側でやってもらえ、自宅まで運んでもらえます。安心してください。

(送料12000円かかります。)

_________________________________________

5/16に動作確認しました。詳細は以下の通りです。

ゲーム動作につきましては

お金を投入してゲームができる確認はとれてます。

各種スイッチの反応や音量調整は簡易的ですが確認済みです。

何回かに1度、電源を入れると

「エラーが発生しました」とアナウンスが流れることがありますが、リセットボタンを押すと治ります。

(専門ではないため、原因は分かりません。)

エラーが出た後も試運転は問題なかったです。

もちろん、エラーが出ないこともあります。

ルーレットも問題なく回ります。

商品を入れる箱の下に付いている電球が

1-6番のうち4番以外は電球が切れてる又は、電球が欠損しています。(写真で確認ください。)

音楽は問題なく流れます。

ルーレットの光も問題ありません。

素人判断にはなりますが、

現時点では商品棚の電球のみ修理が必要な状態かと思います。

_________________________________________

製造会社も健在なので、修理や問い合わせは問題なくできると思います。

※私も専門ではないので、その点のみご了承ください。

※取扱説明書欠品のため詳細な動作確認までは未確認です。

※現状品出品ですので無保証です。ご理解の上ご購入ください。

※動作確認の内容についてはあくまで出品時に確認できた内容であり、動作を保証するものではございませんので予めご了承ください。

アーケード アーケードゲーム

ゲーム クレーンゲーム UFOキャッチャー

ゲームセンター

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

