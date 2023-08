買取り実績 LG 55UH8500 HDR / 4K / 3D テレビ

映像技術の粋を集め、HDRの可能性を活かしきる、次世代の4K大画面。

主な機能

拡張

* HDR PRIME with DOLBY VISION *

* IPS 4K

* Color Prime PLUS

* UNI screen

* Sound Design by harman/kardon ®

* webOS 3.0

録画機能

USBハードディスク録画● 裏録画/くりかえし録画●

Multi HDD●

画質機能

倍速機能TruMotion 240(4倍速相当) 画質エンジンPrime Mastering Engine

HDRHLG映像の視聴には、インターネット接続によるソフトウェアアップデートおよび他社が提供するセットトップボックスが必要です。HDR PRIME with DOLBY VISION™ シネマモード(エキスパート画質調整)●

リアルシネマ● デジタルノイズリダクション●

サウンド機能

サラウンド回路ピュアサラウンド 音声多重●

自動音量調節● 実用最大出力(JEITA)40W(10W+10W+10W+10W)

スピーカー(個)スピーカー:2 ウーファー:2 マジックサウンド●

Hi-Fiオーディオ●

便利機能

ブラウザー機能 さらに詳しく● ハイブリッドキャスト対応 さらに詳しく●

省電力対応●(Smart Energy Saving Plus) オンタイマー/オフタイマー●

首振りスイーベル機能- 操作ガイド(電子取説)●

接続端子

HDMI™入力 さらに詳しく3 HDMI-ARC●

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)1 ヘッドホン出力1

光デジタル音声出力端子(背面)1 USB端子(背面/側面) さらに詳しく3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)

有線LAN(RJ45)1

通信

Wi-Fi内蔵● Wi-Fi Direct●

付属品

取扱説明書● マジックリモコン●(AN-MR650)

標準リモコン- B-CASカード●

転倒防止用部品●

商品の情報 商品のサイズ 52~60インチ ブランド LG 商品の状態 目立った傷や汚れなし

