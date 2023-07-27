買取り実績 LG 55UH8500 HDR / 4K / 3D テレビ

映像技術の粋を集め、HDRの可能性を活かしきる、次世代の4K大画面。
液晶テレビ Panasonic 32型 2020年製 録画セット
- 2 つの 3D メガネを含む
★大人気大型テレビ★
LG 43NANO75JPA 4Kチューナー内蔵 Alexa 搭載 液晶テレビ
主な機能
【ブルーレイ HDD 録画 レコーダー 搭載】22型 三菱 REAL 液晶テレビ
拡張
2019年製 録画内蔵 FUNAI 32v型 HD液晶テレビFL-32H2010
* HDR PRIME with DOLBY VISION *
SHARP液晶テレビ 40インチ 2019年製
* IPS 4K
LG 55V型 有機EL テレビ OLED55B7P 4K
* Color Prime PLUS
AQUOS LC-65XS 1 液晶テレビ オーディオシステム付き
* UNI screen
東芝LED REGZA 40S8 40インチ 液晶テレビ
* Sound Design by harman/kardon ®
24V型液晶テレビ 地デジ/BS・CS Wチューナー(24A30H）
* webOS 3.0
いろは様専用 50E6G 液晶テレビ 50インチ 2021年 埼玉大宮区引取
パナソニック VIERA 32インチ テレビ ハードディスク HDD内蔵
録画機能
SHARPテレビ32V型 DVD機能付 LC-32R5
USBハードディスク録画● 裏録画／くりかえし録画●
て
Multi HDD●
Hisense 32型ハイビジョンLED液晶テレビ 32BK1 2019年製
A7■ジウ様 21年製 東芝 最新液晶テレビ 32型 b-cash/リモコン
画質機能
SHARP LED AQUOS H H9 LC-32H9 2013年製造
倍速機能TruMotion 240(4倍速相当) 画質エンジンPrime Mastering Engine
50型 ORION 4Kテレビ 2020年式
HDRHLG映像の視聴には、インターネット接続によるソフトウェアアップデートおよび他社が提供するセットトップボックスが必要です。HDR PRIME with DOLBY VISION™ シネマモード(エキスパート画質調整)●
TOSHIBA東芝 REGZA 55Z8 2014年式 ジャンク
リアルシネマ● デジタルノイズリダクション●
【美品】シャープ32型AQUOS液晶テレビ
サウンド機能
モバイルモニター 15.6インチ モニター 1920×1080FHD
サラウンド回路ピュアサラウンド 音声多重●
中古☆☆FUNAI 液晶カラーテレビ FL-32H2010 2018年製
自動音量調節● 実用最大出力(JEITA)40W(10W+10W+10W+10W)
ソニー SONY 4K液晶テレビ 49インチ KJ-49X8000H
スピーカー(個)スピーカー：2 ウーファー：2 マジックサウンド●
12489デジタルハイビジョン液晶テレビPanasonic TV 32V
Hi-Fiオーディオ●
SONY ソニー 液晶テレビ KDL-32W500A 32型 32インチ
便利機能
【未使用品】 パナソニック プライベートビエラ UN-10CE9-W ホワイト
ブラウザー機能 さらに詳しく● ハイブリッドキャスト対応 さらに詳しく●
スマートテレビ 32型 ESD-32FD
省電力対応●(Smart Energy Saving Plus) オンタイマー／オフタイマー●
■美品■ソニー■ブラビア■4K対応■液晶テレビ■55型■KD-55X9200A■
首振りスイーベル機能－ 操作ガイド(電子取説)●
Hisense 39型 録画 HS39K220 テレビ 2014年製ハイセンス
接続端子
オリオン 50V型 OL50XD100
HDMI™入力 さらに詳しく3 HDMI-ARC●
SONY BRAVIA KJ-32W500E 32型 ハイビジョン液晶テレビ
コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)1 ヘッドホン出力1
パナソニック ポータブル 5V型 防水仕様ワンセグ液晶TV 録画機能付き ビエラ
光デジタル音声出力端子(背面)1 USB端子(背面/側面) さらに詳しく3（USB3.0対応×1、USB2.0対応×2）
65インチ 4K テレビ モニター 保証付 スタンド付 LT-65D6210B
有線LAN(RJ45)1
ハイセンス 4K液晶テレビ 43型 43E65G
通信
値下げしました(ジャンク)LG 65型 有機EL テレビ OLED65BXPJA
Wi-Fi内蔵● Wi-Fi Direct●
sony BRAVIA 26インチ まとめセット
付属品
東芝 REGZA 50インチ テレビ 液晶テレビ
取扱説明書● マジックリモコン●(AN-MR650)
Acer KA270HAbmidx 27インチ ブラック-2台セット
標準リモコン－ B-CASカード●
シャープ AQUOS LC-40U40
転倒防止用部品●
ハイセンス Hisense 65インチ4K液晶テレビ 65U7E ジャンク品
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|LG
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
シャープ 32V型液晶テレビ AQUOS LC-32W25 2015年製
【美品】Panasonic プライベート・ビエラ UN-15T8
TH65HZ1800千葉直接引き取り歓迎Panasonic 有機EL 65インチ
シャープAQUOS LC-32H7 テレビ モニター
映像技術の粋を集め、HDRの可能性を活かしきる、次世代の4K大画面。- 2 つの 3D メガネを含む主な機能拡張* HDR PRIME with DOLBY VISION ** IPS 4K* Color Prime PLUS* UNI screen* Sound Design by harman/kardon ®* webOS 3.0録画機能USBハードディスク録画● 裏録画／くりかえし録画●Multi HDD●画質機能倍速機能TruMotion 240(4倍速相当) 画質エンジンPrime Mastering EngineHDRHLG映像の視聴には、インターネット接続によるソフトウェアアップデートおよび他社が提供するセットトップボックスが必要です。HDR PRIME with DOLBY VISION™ シネマモード(エキスパート画質調整)●リアルシネマ● デジタルノイズリダクション●サウンド機能サラウンド回路ピュアサラウンド 音声多重●自動音量調節● 実用最大出力(JEITA)40W(10W+10W+10W+10W)スピーカー(個)スピーカー：2 ウーファー：2 マジックサウンド●Hi-Fiオーディオ●便利機能ブラウザー機能 さらに詳しく● ハイブリッドキャスト対応 さらに詳しく●省電力対応●(Smart Energy Saving Plus) オンタイマー／オフタイマー●首振りスイーベル機能－ 操作ガイド(電子取説)●接続端子HDMI™入力 さらに詳しく3 HDMI-ARC●コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)1 ヘッドホン出力1光デジタル音声出力端子(背面)1 USB端子(背面/側面) さらに詳しく3（USB3.0対応×1、USB2.0対応×2）有線LAN(RJ45)1通信Wi-Fi内蔵● Wi-Fi Direct●付属品取扱説明書● マジックリモコン●(AN-MR650)標準リモコン－ B-CASカード●転倒防止用部品●
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|LG
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし