☆ご購入前プロフィール必読

質問等有りましたらコメント下さい

ご納得の上ご購入下さい☆

その他のデニムはこちらから

【商品説明】

【RRL】ダブルアールエル

★SLIM FIT★DOUBLE RL★セルビッチ★ボタンフライ★ヒゲ★クモの巣★

濃紺★USA★Vステッチ★ボタン裏RRL★

【状態】

右膝綻び有り(10枚目の写真でご確認下さい)

それ以外は目立った傷汚れ等無くキレイなお品です。

※素人検品の為、見落としがある可能性がございます。ご了承ください。

あくまでも中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。

☆ホームクリーニング済☆

【 SIZE 】28 (S相当) 165/76A

総着丈 100

ウエスト 37

股上 30

股下 76

裾幅 16

ワタリ 26

ヒップ 51

【平置き寸法】

【 カラー 】

濃紺

【 素材 】

コットン 100%

✔︎撮影環境や撮影機器

その他ディスプレイ環境等により

実物との色の違いが生じることがあります。

⚠︎サイズの記載やお写真の写りなど異なる場合がごさいますのでご理解下さい。

素人採寸ですので若干誤差がある 可能性はあります。ご了承ください。

【ご購入時の際の説明】

あくまで個人保管ですので、神経質な方はおやめください。

✔︎ 確認の方は、人間が行なっている為

汚れや傷などの見落としはご容赦下さいませ。

✔︎先に購入された方を優先しますので

よろしくお願いします♡

【発送方法】

安心の匿名配送にて

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

