#テレビのドルちゃん

ご覧頂き誠にありがとうございます(*^^*)

安心の国内メーカーPanasonicで

綺麗な画質と音質をお楽しみ頂けます✨

お一人暮らしにも大満足の32型は、

小さすぎない大人気サイズ⭐️

REGZA

HDMI×2でYouTubeやゲームなどにお使い頂け、

さらに外付けHDDも搭載‼️

様々な用途にご活用頂けます(*´-`)

多少の傷などはありますが、

丁寧な清掃とアルコール除菌を実施しております。

※あくまで中古品となりますので

取れない傷などはございます事をご了承下さいm(__)m

【付属品】

・B-CASカード

・電源コード

・アンテナ線(ご不要時は500円引き)

・純正リモコン(電池付き) ※カラー変更あり

・接続の説明書(コピー)

【ご確認下さい】

①包装はプチプチを巻いた上に

巻段ボールor段ボールで発送させて頂きます。

②気になる点はコメントを頂きますと、

写真を追加させて頂きます。

③お届け後に万が一何かございましたら、

評価の前にご連絡をお願い致します。

※評価後は対応致しかねます。

④お届け後は地域が変わりますので

必ずチャンネル設定をして頂く必要があります。

(3分ほどで完了しますが、ご不明な場合はお申し付けください。)

⑤当日発送につきまして

基本的に15時までのご注文が対象になります。

※以降でもお受けさせて頂く場合もあります。

⑥お届け日につきまして

当日発送の場合は翌日のお届けになります。

※一部地域を除く(北海道、沖縄、離島等)

【サイズ】

幅:741mm

高さ:515mm

奥行:184mm

【商品詳細】

Panasonic VIERA C6 TH-L32C6

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

ご愛用頂けます方、

何卒宜しくお願い致します(*´-`)

商品の情報 商品のサイズ 32~37インチ ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

