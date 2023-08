★スピード発送

ANATOMICA アナトミカ マリリン ホワイトデニム ハイウエスト 24

★LOUIS VUITTON ルイヴィトン

デニム ジーンズ Gパン です♪

★ほとんど使用感を感じない目立ったダメージや

汚れ等の見当たらない【極美品】です♪

(写真をアップにしてご確認ください。)

★新品ではありませんのでused品である事を

ご理解の上でお求めください♪

★リサイクルショップにて購入しました♪

◼️カラー : ライトブルー

◼️表記サイズ : 36(M相当)

◼️平置きサイズ(多少の誤差はご容赦下さい)

ウエスト : 37㎝

総丈 : 98㎝

股上 : 24㎝

股下 : 72㎝

渡り : 24㎝

裾幅 : 14㎝

他にも色々ブランド品等を出品しております。

この下から是非ご覧くださいませ♪

#ブランドバッグ他

ご購入を考えておられる方からの値下げ交渉を受け付けておりますので、ご希望金額をコメントください。

あまり大幅な値下げは難しいかもしれませんが、可能な範囲で検討させて頂きます。

交渉中であってもメルカリの規定に沿って即購入された方を優先とさせて頂きますのでご了承ください。

よろしくお願い致します。

0514-69-557-261

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

