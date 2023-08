安いそれに目立つ 希少サイズ 米軍実物 LARGE-REGULAR IPFU U.S.ARMY ナイロンジャケット

■アイテム

IPFU(Improved Physcial Fitness Uniform)

制式名称:JACKET,PHYSICAL FITNESS UNIFORM

■年代

2000年製

■カラー

グレー

■サイズ

LARGE- REGULAR

着丈約75cm(背面採寸)

身幅約78cm

※186cm/76kg

■商品

IPFU(Improved Physcial Fitness Uniform)

制式名称:JACKET,PHYSICAL FITNESS UNIFORM

アメリカ陸軍がトレーニング時に着用していたフィットネスジャケットになります。表地に防風、防水処理が施されたナイロン100%を使用。脇下はジッパー開閉、背中にもVラインに沿ってベンチレーションが配置され熱がこもらない仕様になっています。裏地には総メッシュを採用し、肌アタリがよくドライで快適に着用できます。フロントとバックに大胆に施されたV字のリフレクターデザインが夜間の着用時の視認性・安全性をアップ。左胸のARMYの刺繍もさりげないデザインのアクセントになっています。倉庫整理、趣味嗜好が変わったので出品致します。

■ショップ内

#10厘 #Tenbox #VISSLA #TCSS #WTW #DEUS #ロンハーマン などのサーフカルチャーを盛り上げているブランドをリスペクトし盛り上げております。また #madeinUSA を中心としたvintage/USEDアメカジアパレルも出品しておりますので、是非覗いて頂きますと幸いです。

米軍実物 U.S.ARMY IPFU フィットネスジャケット

#crownmilitary

米軍実物 U.S.ARMY IPFU LARGE-REGULAR

米軍実物 希少サイズ U.S.ARMY IPFU LARGE-REGULAR

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90s oldskate REAL SKATEBOADS リアルSUPPLIER ジャケット レーシングロゴ テックジャケット GRAY Lしゅう様 【レア】BAPE ナイロン プルオーバーパーカー M【送料込】COACH ウインドブレーカー ハーフジップ Lミレー ブリーズバリヤー トイ アルファダイレクト ジャケット MILLET50DUPPIES/ダッピーズナイロンパーカー/カモフラ/総柄弟の入学祝いで購入いたしましたがいらないと言われ売りに出すことにしますNBA ブルックリン ネッツ ワークシャツ 長袖シャツ ビッグロゴ 古着【超激レア】 NFL ビンテージ ナイロン ジャケット スタジャン 刺繍Pro Line ヴィンテージ ジャケット starter