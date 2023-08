超高音質で有名なnimbus盤です。

!SID VICIOUS SID SINGS! 初回ポスター パンク天国

このシリーズ特有ですが、ジャケットが薄く天ヌケしている他は良好です。

レゲエ レコード 7インチ 1895

ポスター、インナー付き!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

超高音質で有名なnimbus盤です。このシリーズ特有ですが、ジャケットが薄く天ヌケしている他は良好です。ポスター、インナー付き!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【激レア】ザ タイガース非売品レコードオープンテープ アシュナケージ / ショルティ クラシック 名盤 レアJOHN LENNON★Live In New York City UK ParLIVE LIKE A SUICIDE / GUNS N' ROSES