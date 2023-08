無料発送 ユニフレーム　ダッチオーブン　12inch 調理器具

ご覧いただきありがとうございます。

ユニフレーム(UNIFLAME) ダッチオーブン 12インチスーパーディープ+ダッチトート&リッドリフター のセットです。

写真で確認してください。

2016年12月に購入しました。

丸鳥ローストチキンを作るのにちょうどいいサイズです。

シーズニングはしてありますが、購入者様で再度シーズニングして使用していただくことをお勧めします。

「万能鍋」と呼ばれるほどに豊富なレシピに挑戦できるのが、ダッチオーブンの大きな魅力といえます。「焼く・炒める・煮る・蒸す・揚げる」の基本的な調理に加え、燻す調理ができるのもダッチオーブンならではの魅力でしょう。

サイズ

約Φ30.5(鍋径)×13(深さ)cm

(底径:約Φ23cm)

材質

本体・フタ:黒皮鉄板4.5mm厚を加工・クリアラッカー焼付塗装

ツル:ステンレス鋼

重量

約8.8kg

商品の情報 ブランド ユニフレーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ユニフレーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

