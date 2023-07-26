【人気商品！】 18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31 リング

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商品の説明
【商品説明】
Cody Sanderson コディーサンダーソン リング
リング Kamhout usa シルバーアクセサリー
カラー：ゴールドカラー
スプーンリング メゾンマルタンマルジェラ シルバー
材質 ：K18
SBTバンド
重量 ：約3.4g
ジャスティンデイビス CHAPEL CROWN チャペルクラウンリング 指輪
号数 ：約16号
Leathers & Treasures レザーズアンドトレジャーズ リング
内径 ：約17.9mm
読売ジャイアンツ1981 Championship Ring
縦幅 ：約3.4mm
GWセール ターコイズ フェザー
larry smith ラリースミス リング シルバー 20号
全てバフ研磨を行っております。
P.38様専用
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
HUF 指輪 リング シルバー アクセサリー 新品未使用
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
ステューシー 指輪 サイズＳ M ２個セット
K18YG 18金イエローゴールド 印台リング
全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。
新品 62 TOMWOOD Cushion Black Onyx 4692
M新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ カレンダーロゴ リング ブラッシュ
基本はネコポス発送でございます。
LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)リング シルバー
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
サンフェイス インレイリング ベナリー Benally ナバホ ズニ ネイティブ
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
シグネットリング ヴィンテージ 9K イギリス製 1960’S
【JIL SANDER】ジルサンダー Silver Open Ring
質屋が購入
itsuki様専用 キーパーリング
ジャスティンズ カレッジリング 22号 中古
#K18
限定 コムデギャルソン チャンピオンリング
#18金
GUCCI リング（メンズ）
#750
vaultroom VGCリング 10号
#指輪
Pt850 高品質 ダイヤモンドリング メンズ 幅広 15.4g プラチナ
#ゴールド
(C5-178) K18リング 約22号 18金指輪
#GOLD
希少１５号 クレイジーピッグ ラージエビルスカルリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
TOM WOOD Cushion Open Size54 指輪 リング
バックチャンネル BLUNT LABEL RING
エルメス リング オスモズ PM 10号 50 サイズ 新品未使用
vintage 足長R ボタンリング 11号
ガボール スモールドッグタグ ブルドッグ
インディアンジュエリー 16号 リング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約3.4g号数 ：約16号内径 ：約17.9mm縦幅 ：約3.4mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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(税込) 送料込み
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商品の情報
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アクセサリー
リング
18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
bff3dc1
1485
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (15)
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