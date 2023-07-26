【人気商品！】 18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31 リング

【商品説明】

Cody Sanderson コディーサンダーソン リング



リング Kamhout usa シルバーアクセサリー

カラー：ゴールドカラー

スプーンリング メゾンマルタンマルジェラ シルバー

材質 ：K18

SBTバンド

重量 ：約3.4g

ジャスティンデイビス CHAPEL CROWN チャペルクラウンリング 指輪

号数 ：約16号

Leathers & Treasures レザーズアンドトレジャーズ リング

内径 ：約17.9mm

読売ジャイアンツ1981 Championship Ring

縦幅 ：約3.4mm

GWセール ターコイズ フェザー



larry smith ラリースミス リング シルバー 20号

全てバフ研磨を行っております。

P.38様専用

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

HUF 指輪 リング シルバー アクセサリー 新品未使用

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

ステューシー 指輪 サイズＳ M ２個セット



K18YG 18金イエローゴールド 印台リング

全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。

新品 62 TOMWOOD Cushion Black Onyx 4692



M新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ カレンダーロゴ リング ブラッシュ

基本はネコポス発送でございます。

LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)リング シルバー

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

サンフェイス インレイリング ベナリー Benally ナバホ ズニ ネイティブ

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

シグネットリング ヴィンテージ 9K イギリス製 1960’S



【JIL SANDER】ジルサンダー Silver Open Ring

質屋が購入

itsuki様専用 キーパーリング



ジャスティンズ カレッジリング 22号 中古

#K18

限定 コムデギャルソン チャンピオンリング

#18金

GUCCI リング（メンズ）

#750

vaultroom VGCリング 10号

#指輪

Pt850 高品質 ダイヤモンドリング メンズ 幅広 15.4g プラチナ

#ゴールド

(C5-178) K18リング 約22号 18金指輪

#GOLD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約3.4g号数 ：約16号内径 ：約17.9mm縦幅 ：約3.4mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少１５号 クレイジーピッグ ラージエビルスカルリングTOM WOOD Cushion Open Size54 指輪 リングバックチャンネル BLUNT LABEL RINGエルメス リング オスモズ PM 10号 50 サイズ 新品未使用vintage 足長R ボタンリング 11号ガボール スモールドッグタグ ブルドッグインディアンジュエリー 16号 リング