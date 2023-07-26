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【人気商品！】 18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31 リング

商品の説明

【商品説明】
Cody Sanderson コディーサンダーソン　リング

リング　Kamhout usa　シルバーアクセサリー
カラー：ゴールドカラー
スプーンリング　メゾンマルタンマルジェラ　シルバー
材質　：K18
SBTバンド
重量　：約3.4g
ジャスティンデイビス CHAPEL CROWN チャペルクラウンリング 指輪
号数　：約16号
Leathers & Treasures レザーズアンドトレジャーズ リング
内径　：約17.9mm
読売ジャイアンツ1981 Championship Ring
縦幅 ：約3.4mm
GWセール　ターコイズ　フェザー

larry smith ラリースミス リング シルバー 20号
全てバフ研磨を行っております。
P.38様専用
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
HUF 指輪　リング　シルバー　アクセサリー　新品未使用
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
ステューシー　指輪　サイズＳ M ２個セット

K18YG 18金イエローゴールド　印台リング
全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。
新品 62 TOMWOOD Cushion Black Onyx 4692

M新品 メゾン マルジェラ ナンバリング ⑪ カレンダーロゴ リング ブラッシュ
基本はネコポス発送でございます。
LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)リング　シルバー
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
サンフェイス　インレイリング　ベナリー　Benally ナバホ　ズニ　ネイティブ
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
シグネットリング ヴィンテージ 9K イギリス製 1960’S

【JIL SANDER】ジルサンダー　Silver Open Ring
質屋が購入
itsuki様専用 キーパーリング

ジャスティンズ　カレッジリング　22号　中古
#K18
限定　コムデギャルソン　チャンピオンリング
#18金
GUCCI リング（メンズ）
#750
vaultroom VGCリング 10号
#指輪
Pt850　高品質　ダイヤモンドリング　メンズ　幅広　15.4g　プラチナ
#ゴールド
(C5-178) K18リング 約22号　18金指輪
#GOLD

希少１５号　クレイジーピッグ　ラージエビルスカルリング

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

TOM WOOD Cushion Open Size54 指輪 リング

バックチャンネル BLUNT LABEL RING

エルメス リング オスモズ PM 10号 50 サイズ 新品未使用

vintage 足長R　ボタンリング 11号

ガボール スモールドッグタグ　ブルドッグ

インディアンジュエリー 16号 リング
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約3.4g号数　：約16号内径　：約17.9mm縦幅 ：約3.4mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。全体的に小傷はございますが目立った深い傷はございません。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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2分钟前

【人気商品！】 18金 K18 デザインリング 男女兼用 3.4g 16号 X31 リング

¥32,800 ¥18,696

(税込) 送料込み
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bff3dc1

 1485

本人確認済
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コメント (15)

bff3dc1
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