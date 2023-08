【ご予約品】 ルイヴィトン　LOUIS VUITTON Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

★LOUIS VUITTON ルイヴィトン

Inside Out Tee Staples Edition

インサイトアウトティー ステープルズエディション

★定価:93,500円

★素材:綿100%(コットン)

★付属品:無し

ルイヴィトン レジェンダリートランク 半袖Tシャツ 黒 刺繍 22AW

ルイヴィトンの上質なコットンで仕立てられた、シンプルかつ拘りの詰まったTシャツ。

肩のステッチから背面のラベルまで、インサイドアウト風のディテールがとてもオシャレで格好良いです!

後ろの裾に添えた折畳み方法に関するラベルや、左裾のシームの刻印入りのステープルがついております。

【商品説明】

ルイ・ヴィトンならではのシグネチャーをさりげなく散りばめたTシャツ。今シーズン注目のカラーでややルーズフィットに仕立て、肩部分にはインサイドアウト風のステッチを施しました。背面にはインサイドアウト風のラベルと取外し可能な「Louis Vuitton Staples Edition」ラベルが個性を放ち、左側には刻印入りのステープルも光ります。

---

#LOUISVUITTON #ルイ・ヴィトン

#ハイブランド #高級感

#格安 #希少 #レア #ヴィンテージ風

#デート #お洒落

#ピグメントインサイドアウトバックロゴパッチ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

