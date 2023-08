新作揃え Levi’s ∬501 Early66∬Single Stitch∬⑥∬70’s デニム/ジーンズ

★ 申し訳ありません! 値下げ交渉はご遠慮下さい ★

サイズ等のご質問は個人差がある為,実寸をご参考に

★プロフご一読の上,コメント,ご検討,ご購入下さい★

★item★

古着の為,完璧な状態をお求めの方は

お控えになった方が良いかと

製造年月-1970年代

購入時期-失念

保管状態-長期自宅保存

着用回数-当方1-2度

購入価格-失念

★detail★

■small e■刻印6■赤耳■背後ポケット裏シングル

■通常R■コインポケット,裾チェーン■平行ステッチ

■内タグ 「3 ? 6」自信無し…

★color★

色目-indigo/ 20-30%

実物-主観で1番近い色目は画像4

注意-実物はもう少し明るい色目

★condition★

状態-着用感,汚れ,リペア多数/2

欠損-内タグ印字,紙パッチ

★repair★

補修/芯地,手縫

■前左ポケット口■股部分を芯地で■両背後裾

■両膝を横糸,芯地にて

補修/芯地,ミシン

■

★damage★

注意

■素人検品,見落とし有.詳細,傷,汚れは画像をご参考に

注意/傷

■紙パッチ欠損■前左腿トビ,スレ,生地が薄め■股付近■全ポケット口■背後左ポケット底付近■閂付近■全体的ステッチ解れ,傷,着用感多数■裾にダメージ,ロールアップ痕

注意/汚

■水洗い済み.購入時より洗剤,古着特有の香り有■全体的にペンキ汚れ?シミ?多数

★size★

表記- ? ⚫︎サイズ注意⚫︎実寸をご参考に

主観-L-XL相当?

注意-平置き採寸.素人の為,多少の誤差はご容赦を

胴囲-約43.5

股上-約30.5

渡幅-約33

股下-約81

裾幅-約20.5

総丈-約109

cm

★keywords★

ユーズド ヴィンテージ ビンテージ 70s 70年代

グランジ 古着 ボロボロ ダメージ

★delivery★

注意-デザインは無視し激梱包圧縮.必ずシワ有

梱包-宅急便コンパクトBOX

★★どうぞ宜しくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リーバイス 商品の状態 全体的に状態が悪い

