新作揃え Levi’s ∬501 Early66∬Single Stitch∬⑥∬70’s デニム/ジーンズ

★ 申し訳ありません! 値下げ交渉はご遠慮下さい ★
MM6 high waist Flare wide denim
80s vintage ハチマル ヴィンテージ リーバイス517 グランジ
サイズ等のご質問は個人差がある為,実寸をご参考に
極厚90s極太 COOGI 刺繍 ブラックバギーハーフデニム B系HIPHOP
定価49800円PT TORINOピーティートリノ SWING干場氏着
★プロフご一読の上,コメント,ご検討,ご購入下さい★
DALEE'S&CO ダリーズ&コー 黒シャン デニムワークパンツ R-4227
90s USA製 Levi’s(リーバイス) 501 ジーンズ ホワイトデニム
DIESEL ディーゼル THAVAR ジョグデニム スウェットパンツ W30
private brand by s.f.s ナイロンパンツ グレー
cootieクーティ リペアデニム
2023SS 【M.P Studios】セミワイド 膝ダメージ加工 デニムパンツ
★item★
ドルチェ&ガッバーナ クラッシュ加工デニム 苺刺繍 亀梨着
リーバイス 501 small e 66 前期
古着 デニムパンツ パッチワーク リメイク
big e 66 前期 501 リーバイス xx ビンテージ 1966
古着の為,完璧な状態をお求めの方は
Levi's リーバイス 646 80s フレアパンツ ベルボトム ジーンズ
お控えになった方が良いかと
60’s LEVI’S 505 ビッグE ビンテージ オリジナルデニム
PT TORINO DENIM ストレッチ デニム ジーンズ SOUL
製造年月-1970年代
BIG MAC デニム 80s
購入時期-失念
Stussy WORLDWIDE BIG OL' JEANS ジーンズ 黒 30
保管状態-長期自宅保存
■リーバイス501 ■79年製 66後期 スモールｅ ヴィンテージ
着用回数-当方1-2度
サンタフェ Santa Fe 刺繍 レインボー ストレッチデニム 48サイズf
購入価格-失念
ディースクエアード 362H ジーンズ ネイビー コットン デニム イタリア製
GUCCI フレアパンツ
ARAKA JEANS PRO 34inch
owens様専用リーバイス501xxオリジナルビンテージ ギャラ入り紙
★LEVI'S 501XX BigE 55モデル 米国バレンシア工場製 W30
50s LEVIS ギャラ入 503BXX 501 XX DEAD STOCK
★detail★
【未使用】リーバイス LVC LEVI'S 20201-0020 USA製
■small e■刻印6■赤耳■背後ポケット裏シングル
STUDIO NICHOLSON スタジオニコルソン PYAD セルビッチデニム
■通常R■コインポケット,裾チェーン■平行ステッチ
46 ドルチェ&ガッバーナ クラッシュジーンズ メンズ ブラック
■内タグ 「3 ? 6」自信無し…
フルカウント 30周年 S0105XX デッドストックヘリンボーンスレキ
リーバイス606LIMITED EDITION BIG E
FLEXHOOD China-Chic F Star Logo Jeans
kennu様専用 HERILL HL XX デニムパンツ
古着リメイクジーンズ デニム エスニック ヴィンテージ
27インチ SAINT LAURENT ブラックデニム
★color★
【貴重】Auralee HARD TWIST DENIM WIDE PANTS
色目-indigo/ 20-30%
美品！児島ジーンズ デニムパンツ ダメージ加工転写 w31 日本製 ストレッチ
実物-主観で1番近い色目は画像4
新品 備中倉 ETERNAL 京筆 スカル ジーパン 34 ウェスト約85cm
注意-実物はもう少し明るい色目
MAVERICK マーベリック フレアパンツ 29×32 デッドストック
Dior homme ディオールオム エディ期 デニム w26
新品 28 A.P.C. プチスタンダードジーンズ APC リジッド 2885
Levi’s 501⭐️【W30L32】デニムジーンズ 薄ブルー ヴィンテージ
1970年代 リーバイス 501 66前期 色落ち抜群 アメリカ古着
リーバイス501XX 復刻版 レア メンズ ジーンズ
★condition★
Dsquared2 ホープ ジーザス グランジ デニム パンツ
状態-着用感,汚れ,リペア多数/2
ステュディオダルチザン デニムパンツ
欠損-内タグ印字,紙パッチ
極太 マリテフランソワジルボー ワイド バギー シャトル デニム ショーツ
50s60s wrangler 11mwz ラングラー ヴィンテージ
リーバイス デニム メンズ パンツ 40 2XL 505 ブラック ストレート
SUGARHILL シュガーヒル デニム Wrangler ラングラー フレア
90s FUBU W42 デニム バギーパンツ ペインター 刺繍 HIP HOP
＜H＞DENIM FLARE 5POCKET PANTS/パンツ
★repair★
phlannel フランネル コットンバナナ デニム
補修/芯地,手縫
Supreme Fat Tip Jacquard regular Denim
■前左ポケット口■股部分を芯地で■両背後裾
v200★00s 米国製 リーバイス 501★W29色濃いめ ジーンズ★USA製
■両膝を横糸,芯地にて
HYSTERIC GLAMOUR NOBU加工デニムパンツ（３２インチ）
90s OLD GAP ブーツカット ブラックレザーパンツ
補修/芯地,ミシン
★濃紺★デニムパンツFULLCOUNT フルカウント 1110 TAPERED
■
23ss stussy SPRAY DYE BIG OL' JEANS
RRL ジーンズ w32 l32 slim fit
マックイーンブルーローズ
希少 ビンテージ USA製 70s DEE CEE ブーツカット デニム W32
リーバイス 517 BIGE オリジナル
希少 00sビッグサイズ リーバイス シルバータブ ルーズ ワイド デニムパンツ
★damage★
高級品の生地
注意
美品 g-star raw 3D regular denim pants
■素人検品,見落とし有.詳細,傷,汚れは画像をご参考に
W38 ショーンジョン ポケットロゴ刺繍ワイドバギーボトム デニム ブルー 青
スタビライザージーンズ W28 L32 デニムパンツ メンズ 日本製
注意/傷
Dior homme 2007年 エディ期 アンダーマイカーデニム
■紙パッチ欠損■前左腿トビ,スレ,生地が薄め■股付近■全ポケット口■背後左ポケット底付近■閂付近■全体的ステッチ解れ,傷,着用感多数■裾にダメージ,ロールアップ痕
アレキサンダーワン パンツ
Stussy canvas big ol jeans 36インチ
注意/汚
リーバイス505ヴィンテージ復刻34 赤耳BIGEメンズ
■水洗い済み.購入時より洗剤,古着特有の香り有■全体的にペンキ汚れ?シミ?多数
30【SAINT LAURENT PARIS】メンズ スキニーデニム ブラック
HYSTERIC GLAMOUR 15SS WPR加工 スタッズ デニムパンツ
pelle pelle ワイドバギーデニム 34インチ ペレペレ 極太
【イサムカタヤマバックラッシュ】 バイカーデニム 裾ジップ カンガルーレザー
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SOSHIOTSUKI 22ss クラッシュデニム サイズ44
★size★
リーバイス Levi's RED Mary Lynne
表記- ? ⚫︎サイズ注意⚫︎実寸をご参考に
ビアンカサンダース×Wrangler Knit Where Jeans
主観-L-XL相当？
【まー様専用出品⠀】DSQUARED2 デニム ジーンズ
注意-平置き採寸.素人の為,多少の誤差はご容赦を
PEPE JEANS ペペジーンズ デニム W38
90s リーバイス 550 ブラック オレンジタブ USA製 w36 ②③
胴囲-約43.5
30s〜 US.NAVY デニム セーラーパンツ 巻きパン 赤耳付き 大戦
股上-約30.5
JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジップデニム 44ブルー、グレー
渡幅-約33
Levi’s メンズデニム w31 l32
股下-約81
ウェアハウス Jeans ジーパン デニム
裾幅-約20.5
デニムワイドパンツ
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リーバイス 517 0217 スモールe 501XX
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【P-12】PENNY'S ペニーズ デニム vintage ヴィンテージ
注意-デザインは無視し激梱包圧縮.必ずシワ有
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梱包-宅急便コンパクトBOX
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LEVI'S BIG"E"5200ピケ '60年代製造
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|リーバイス
|商品の状態
|全体的に状態が悪い
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商品の情報
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|リーバイス
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