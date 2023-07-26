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新作揃え Levi’s ∬501 Early66∬Single Stitch∬⑥∬70’s デニム/ジーンズ

商品の説明

★ 申し訳ありません! 値下げ交渉はご遠慮下さい ★
MM6 high waist Flare wide denim

80s vintage ハチマル　ヴィンテージ リーバイス517 グランジ
サイズ等のご質問は個人差がある為,実寸をご参考に
極厚90s極太 COOGI 刺繍 ブラックバギーハーフデニム B系HIPHOP

定価49800円PT TORINOピーティートリノ SWING干場氏着
★プロフご一読の上,コメント,ご検討,ご購入下さい★
DALEE'S&CO ダリーズ&コー 黒シャン デニムワークパンツ R-4227

90s USA製 Levi’s(リーバイス) 501 ジーンズ ホワイトデニム

DIESEL ディーゼル THAVAR ジョグデニム スウェットパンツ W30

private brand by s.f.s ナイロンパンツ　グレー

cootieクーティ リペアデニム

2023SS 【M.P Studios】セミワイド 膝ダメージ加工 デニムパンツ
★item★
ドルチェ&ガッバーナ クラッシュ加工デニム 苺刺繍 亀梨着
リーバイス 501 small e 66 前期
古着　デニムパンツ　パッチワーク　リメイク

big e 66 前期 501 リーバイス　xx ビンテージ　1966
古着の為,完璧な状態をお求めの方は
Levi's　リーバイス　646　80s　フレアパンツ　ベルボトム　ジーンズ
お控えになった方が良いかと
60’s LEVI’S 505 ビッグE ビンテージ オリジナルデニム

PT TORINO DENIM ストレッチ デニム ジーンズ SOUL
製造年月-1970年代
BIG MAC デニム　80s
購入時期-失念
Stussy WORLDWIDE BIG OL' JEANS ジーンズ 黒 30
保管状態-長期自宅保存
■リーバイス501 ■79年製　66後期　スモールｅ ヴィンテージ
着用回数-当方1-2度
サンタフェ Santa Fe 刺繍 レインボー ストレッチデニム 48サイズf
購入価格-失念
ディースクエアード　362H　ジーンズ 　ネイビー　コットン デニム イタリア製

GUCCI フレアパンツ

ARAKA JEANS PRO 34inch

owens様専用リーバイス501xxオリジナルビンテージ　ギャラ入り紙

★LEVI'S 501XX BigE 55モデル 米国バレンシア工場製 W30

50s LEVIS ギャラ入 503BXX 501 XX DEAD STOCK
★detail★
【未使用】リーバイス LVC LEVI'S 20201-0020 USA製
■small e■刻印6■赤耳■背後ポケット裏シングル
STUDIO NICHOLSON スタジオニコルソン PYAD セルビッチデニム
■通常R■コインポケット,裾チェーン■平行ステッチ
46 ドルチェ&ガッバーナ クラッシュジーンズ メンズ ブラック
■内タグ 「3 ? 6」自信無し…
フルカウント　30周年　S0105XX デッドストックヘリンボーンスレキ

リーバイス606LIMITED EDITION BIG E

FLEXHOOD China-Chic F Star Logo Jeans

kennu様専用　HERILL HL XX デニムパンツ

古着リメイクジーンズ　デニム　エスニック　ヴィンテージ

27インチ　SAINT LAURENT ブラックデニム
★color★
【貴重】Auralee HARD TWIST DENIM WIDE PANTS
色目-indigo/ 20-30%
美品！児島ジーンズ デニムパンツ ダメージ加工転写 w31 日本製 ストレッチ
実物-主観で1番近い色目は画像4
新品 備中倉 ETERNAL 京筆 スカル ジーパン 34 ウェスト約85cm
注意-実物はもう少し明るい色目
MAVERICK マーベリック フレアパンツ 29×32 デッドストック

Dior homme ディオールオム　エディ期　デニム　w26

新品 28 A.P.C. プチスタンダードジーンズ APC リジッド 2885

Levi’s 501⭐️【W30L32】デニムジーンズ　薄ブルー　ヴィンテージ

1970年代　リーバイス　501 66前期　色落ち抜群　アメリカ古着

リーバイス501XX 復刻版　レア　メンズ　ジーンズ
★condition★
Dsquared2 ホープ ジーザス グランジ デニム パンツ
状態-着用感,汚れ,リペア多数/2
ステュディオダルチザン デニムパンツ
欠損-内タグ印字,紙パッチ
極太 マリテフランソワジルボー ワイド バギー シャトル デニム ショーツ

50s60s wrangler 11mwz ラングラー　ヴィンテージ

リーバイス デニム メンズ パンツ 40 2XL 505 ブラック ストレート

SUGARHILL シュガーヒル　デニム　Wrangler ラングラー　フレア

90s FUBU W42 デニム バギーパンツ ペインター 刺繍 HIP HOP

＜H＞DENIM FLARE 5POCKET PANTS/パンツ
★repair★
phlannel フランネル コットンバナナ デニム
補修/芯地,手縫
Supreme Fat Tip Jacquard regular Denim
■前左ポケット口■股部分を芯地で■両背後裾
v200★00s 米国製 リーバイス 501★W29色濃いめ ジーンズ★USA製
■両膝を横糸,芯地にて
HYSTERIC GLAMOUR NOBU加工デニムパンツ（３２インチ）

90s OLD GAP ブーツカット　ブラックレザーパンツ
補修/芯地,ミシン
★濃紺★デニムパンツFULLCOUNT フルカウント 1110 TAPERED

23ss stussy SPRAY DYE BIG OL' JEANS

RRL ジーンズ　w32 l32 slim fit

マックイーンブルーローズ

希少 ビンテージ USA製 70s DEE CEE ブーツカット　デニム W32

リーバイス　517 BIGE オリジナル

希少 00sビッグサイズ リーバイス シルバータブ ルーズ ワイド デニムパンツ
★damage★
高級品の生地
注意
美品　g-star raw 3D regular denim pants
■素人検品,見落とし有.詳細,傷,汚れは画像をご参考に
W38 ショーンジョン ポケットロゴ刺繍ワイドバギーボトム デニム ブルー 青

スタビライザージーンズ　W28 L32　デニムパンツ　メンズ　日本製
注意/傷
Dior homme 2007年 エディ期 アンダーマイカーデニム
■紙パッチ欠損■前左腿トビ,スレ,生地が薄め■股付近■全ポケット口■背後左ポケット底付近■閂付近■全体的ステッチ解れ,傷,着用感多数■裾にダメージ,ロールアップ痕
アレキサンダーワン　パンツ

Stussy canvas big ol jeans 36インチ
注意/汚
リーバイス505ヴィンテージ復刻34 赤耳BIGEメンズ
■水洗い済み.購入時より洗剤,古着特有の香り有■全体的にペンキ汚れ?シミ?多数
30【SAINT LAURENT PARIS】メンズ スキニーデニム ブラック

HYSTERIC GLAMOUR 15SS WPR加工 スタッズ デニムパンツ

pelle pelle ワイドバギーデニム　34インチ ペレペレ　極太

【イサムカタヤマバックラッシュ】 バイカーデニム 裾ジップ カンガルーレザー

✨ヴィンテージGUCCI デニムパンツ ブラウン

SOSHIOTSUKI 22ss クラッシュデニム　サイズ44
★size★
リーバイス Levi's RED Mary Lynne
表記- ? ⚫︎サイズ注意⚫︎実寸をご参考に
ビアンカサンダース×Wrangler Knit Where Jeans
主観-L-XL相当？
【まー様専用出品⠀】DSQUARED2 デニム ジーンズ
注意-平置き採寸.素人の為,多少の誤差はご容赦を
PEPE JEANS ペペジーンズ デニム W38

90s リーバイス 550 ブラック オレンジタブ　USA製 w36 ②③
胴囲-約43.5
30s〜　US.NAVY デニム セーラーパンツ　巻きパン 赤耳付き　大戦
股上-約30.5
JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジップデニム　44ブルー、グレー
渡幅-約33
Levi’s メンズデニム　w31 l32
股下-約81
ウェアハウス Jeans ジーパン　デニム
裾幅-約20.5
デニムワイドパンツ
総丈-約109
値下げ60s ユニオンメイド ストア ワークデニムパンツヘビーオンス片爪W92
cm
Dries Van Noten 20AW Penna Velvet

‼️即日発送‼️【美品 DIESEL ディーゼル SLEENKER スキニー 青】

GROUPMAREK [GMK] waisted ribbed jeans

リーバイス 517 0217 スモールe 501XX

シオタ　ミディアムブルー　ストレートデニム　最終値下げ

LEVI’S リーバイス 赤ベロ　赤耳 ビッグE 502 A131
★keywords★
春夏　ライトオンス　定価42900円　ロンハーマン　ペインター　デニム　パンツ
ユーズド ヴィンテージ ビンテージ 70s 70年代
新品未使用 ksubi スキニーデニム 29 WASHED BLACK
グランジ 古着 ボロボロ ダメージ
70s リーバイス 646 フレアパンツ ビンテージ ビンテージ ヴィンテージ

ササフラス　フォールリーフパンツ　13.5オンス　Lサイズ　デニム

リーバイス　559 ワイドパンツ　バギー　インディゴ　シルバータブ　ストリート

【STUSSY】ステューシー ROUGH AND RUGGED コラボデニム

00s 極太 ショーンジョン ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 濃紺 b系

Jieda ジエダ ジップ　ボンテージデニムパンツ 1 S ストレッチ　サルエル
★delivery★
【P-12】PENNY'S ペニーズ デニム vintage ヴィンテージ
注意-デザインは無視し激梱包圧縮.必ずシワ有
supreme elephant sweatpant Black
梱包-宅急便コンパクトBOX
AOZORA - Blue Heaven 刺し子　デニムパンツ　ワイド

dieselディーゼル国内正規品今年新作KROOLEYデニムジョグ新品28

LEVI'S BIG"E"5200ピケ '60年代製造

〖新品未使用〗刺繍 Karl Kani カールカナイ デザイン デニムパンツ 9

USA古着 美品 80s USA製 Levis 509 デニムパンツ 29

ディースクエアード レディース デニム ジーンズ ダメージ加工 ペンキ スリム
★★どうぞ宜しくお願い致します

値下げ！Mackintosh 生デニム　日本製　ノンウォッシュ

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドリーバイス
商品の状態全体的に状態が悪い

GUCCI ブラックデニム ジーンズ

Supreme Baggy Jean Dirty Indigo 新品

早い物勝ち！gucci ブリーチデニム　30

581)00sリーバイス550ブラックデニムパンツジーンズジーパンw50バギー黒

BACK BONE THE BASISバックボーンザベイシス　デニム　ジーパン

CELINE 21aw カートジーンズ アシッドグレー

20SS☆ヒステリックグラマー☆デニム　ジーンズ　リメイク　XL　34インチ

greatland グランジマンデニム　リーバイス

no/faith studios FLARED DENIM 003
★ 申し訳ありません! 値下げ交渉はご遠慮下さい ★サイズ等のご質問は個人差がある為,実寸をご参考に★プロフご一読の上,コメント,ご検討,ご購入下さい★★item★リーバイス 501 small e 66 前期古着の為,完璧な状態をお求めの方はお控えになった方が良いかと製造年月-1970年代購入時期-失念保管状態-長期自宅保存着用回数-当方1-2度購入価格-失念★detail★■small e■刻印6■赤耳■背後ポケット裏シングル■通常R■コインポケット,裾チェーン■平行ステッチ■内タグ 「3 ? 6」自信無し…★color★色目-indigo/ 20-30%実物-主観で1番近い色目は画像4注意-実物はもう少し明るい色目★condition★状態-着用感,汚れ,リペア多数/2欠損-内タグ印字,紙パッチ★repair★補修/芯地,手縫■前左ポケット口■股部分を芯地で■両背後裾■両膝を横糸,芯地にて補修/芯地,ミシン■★damage★注意■素人検品,見落とし有.詳細,傷,汚れは画像をご参考に注意/傷■紙パッチ欠損■前左腿トビ,スレ,生地が薄め■股付近■全ポケット口■背後左ポケット底付近■閂付近■全体的ステッチ解れ,傷,着用感多数■裾にダメージ,ロールアップ痕注意/汚■水洗い済み.購入時より洗剤,古着特有の香り有■全体的にペンキ汚れ?シミ?多数★size★表記- ? ⚫︎サイズ注意⚫︎実寸をご参考に主観-L-XL相当？注意-平置き採寸.素人の為,多少の誤差はご容赦を胴囲-約43.5股上-約30.5渡幅-約33股下-約81裾幅-約20.5総丈-約109cm★keywords★ユーズド ヴィンテージ ビンテージ 70s 70年代グランジ 古着 ボロボロ ダメージ★delivery★注意-デザインは無視し激梱包圧縮.必ずシワ有梱包-宅急便コンパクトBOX★★どうぞ宜しくお願い致します

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商品のサイズFREE SIZE
ブランドリーバイス
商品の状態全体的に状態が悪い

新作揃え Levi’s ∬501 Early66∬Single Stitch∬⑥∬70’s デニム/ジーンズ

48分钟前

新作揃え Levi’s ∬501 Early66∬Single Stitch∬⑥∬70’s デニム/ジーンズ

¥44,300 ¥24,365

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