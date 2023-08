ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください☺︎

■商品情報■

【状態】使用2回程特に目立つ傷汚れは無くかなり綺麗な状態です☺︎

【ブランド】 SPENGLE MOVE スピングルムーブ

【タイプ】 レザースニーカー 本革 カンガルーレザー アシンメトリー

※カンガルーレザーで履き心地にこだわりつつ、外側にのみ牛ベロアラインでアクセントを施した定番モデル。

カンガルーレザーは柔らかさ・高い強度・軽さを兼ね備えており、その特徴から野球やサッカーのスパイクとしても使用されている人気素材です。

【カラー】 ブラック 黒

【表記サイズ】 Lサイズ 日本サイズ26.5

他にも革靴を中心にREGAL ビルケンシュトック カンペール スピングルムーブ クラークス ワラビー UGG アディダス NIKE GUCCI ルイヴィトン フェラガモ など出品しておりますのでよろしければご覧ください☞#まーちゃん★

類似サイズはこちら→#まーちゃん★サイズ26〜27

【補足】

※記載がない限り元箱 シューキーパーは付属しません。

※お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します!通常1〜2日で発送致します。

※梱包材による簡易包装で発送させてもらいます。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド スピングルムーブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

