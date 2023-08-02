割引 ダイアンフォンファステンバーグ　ラップドレス ひざ丈ワンピース

Diane von FURSTENBERG

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ダイアンフォンファステンバーグ

美品♡Diagram ダイアグラム ワンピース 膝丈 ドレス 蝶柄 花柄

ラップドレス

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サイズ 0 (S)

[新品未使用]KIMIJIMA ワンピース 9号

色 ブラック

HOBBS LONDON リネン ロングワンピース 花柄 ノースリーブ M相当

素材 綿 63% ポリエステル 37%

ルルゲッタ Strawberry Party ワンピース

着丈 97cm

ポールカ ニットワンピース



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汚れ、破れはありませんが、中古、自宅保管になります。細かい部分が気になる方はご購入をお控え下さい。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Diane von FURSTENBERGダイアンフォンファステンバーグラップドレスサイズ 0 (S)色 ブラック素材 綿 63% ポリエステル 37%着丈 97cm汚れ、破れはありませんが、中古、自宅保管になります。細かい部分が気になる方はご購入をお控え下さい。#Dianevonfurstenberg #ダイアンフォンファステンバーグ #ラップドレス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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