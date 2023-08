夏セール開催中 MAX80%OFF！ アディダス イージーブースト350 V2 オニキス　ブラック スニーカー

イージーブースト 350 V2となります。

昨年の発売時にadidas オフィシャルの抽選に応募し、当選、購入しました。

カラーはオニキスという全てのパーツがブラックとなっております。

真っ黒なので、ブラック好きにはたまらないかと思います。

一度だけ履きましたが、サイズが合わず、

眠っていましたので、出品させて頂きます!

タグは取れていますが、写真の通り購入時の付属品は全て揃っています。

箱にプチプチを巻いて発送します。

写真の通り美品ですが、一度履いたことはご理解の上、ご購入下さい。

YEEZY BOOST

YEEZY

イージーブースト

イージー

アディダス

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

