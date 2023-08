ハイマウント フォレストヒル キャンドルランタン

シンプルで優れたデザイン。キャンプはもちろん、バルコニーや室内、バスルームなどで使ってもいい雰囲気になると思います。

色はシルバーです。

一度だけ使用しました。できるだけキレイにしましたが、ベース部分に取りきれなかった蝋がありますので、写真でご確認ください。

ホヤに煤はついていません。

使いかけのキャンドル1個入ってます(まだ使えます)。ほか、新品の専用キャンドル6個つけます。

プラケース、説明書付き。

災害用の備蓄としてもよいと思います。

ランタンの種類···キャンドル式ランタン

High Mount Forrest Hill ランタン ニュージーランド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

