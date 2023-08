プリーツプリーズのメッシュ素材トップスです。

襟穴が無い仕様で

腕を通して羽織るタイプです。(写真3枚目参照)

色は青みがかった明るいグレー、暗めのホワイト

1度室内で着用後自宅保存。

【仕様】

商品名 : プリーツプリーズ カーディガン

ブランド : PLEATS PLEASE

表記サイズ : なし

カラー : white gray

柄 : 無地

素材 : ポリエステル100%

開閉 : なし

洗濯可能

ポケット : なし

伸縮性 : あり

透け感 : あり

裏地 : なし

【サイズ(平置き)】

総丈 : 62cm

身幅 : 64cm

【商品状態】

目に付く汚れは見当たりません。

中古品、素人の保存ということをご理解の上ご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

