値引きする 00s y2k OAKLEY jacket pullover nylon ナイロンジャケット

デタッチャブル アクティブジャケット テック

90s〜00s頃のナイロンプルオーバー

裾を絞った時のシルエットが最高です

OAKLEY detachable 2way active jacket Y2K

オールブラック、胸にスカルロゴ 腕にOロゴのステッチ バックにはスカルのビッグロゴ です。

両脇にポケット有り

アウターとしてもインナーとしてもかなり使えます

サイズはメンズXL

●サイズ:タグ表記 XLサイズ

肩幅 54cm

身幅 61cm

着丈 73cm

袖丈 63cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

汚れ、ほつれ毛玉などはありません。美品ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド オークリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

