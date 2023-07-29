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くらしを楽しむアイテム コラソン ONEPIECE ロー アクスタ 缶バッジ キャラクターグッズ

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缶バッジは通販にて購入しましたが、届いた際何点か画像二枚目のように初期袋が破れていました。
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商品の状態新品、未使用

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缶バッジは通販にて購入しましたが、届いた際何点か画像二枚目のように初期袋が破れていました。品物には触れていませんが気になさる方は購入をお控えください。即購入可値下げ不可バラ売り不可[検索用]ONEPIECE ワンピース コラソン ドンキホーテ・ロシナンテ 缶バッジ アクリルスタンド アクスタ バースデーグッズ ロー トラファルガー・ロー

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41分钟前

くらしを楽しむアイテム コラソン ONEPIECE ロー アクスタ 缶バッジ キャラクターグッズ

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