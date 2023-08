★SALE★ 22AW 新作 クロムハーツ マッティボーイ クルーネックトレーナー XL

ご覧頂き有難う御座います‼︎

XLサイズはゴールデンサイズで1番人気でリセール価値が高いです!

フリマサイト最安値で販売してます‼︎

◆商品名

P U SWTCREW SMILE LINK

XL 肩幅約58cm,身幅60cm 着丈約69cm,袖丈約62cm(平置素人寸法)

◆状態◆

美品

◆付属品◆

その他購入品があるため購入レシートコピー

(※その他商品&個人情報等削除)

◆購入場所◆

国内ユナイテッドアローズ店舗

◆カラー◆

ライムイエロー

◆発送◆

送料無料

◆注意事項◆

・24時間以内ご連絡及び支払い手続き

・出品物全て、直営店購入100%正規品のみ取り扱っております

・偽物や盗品等は一切取り扱っておりません

・万が一にも偽物等の場合には、返品/返金いたします。

◆備考◆

他にもレア物商品など多数出品しております。

フォロー、いいねお待ちしております!

よろしくお願いいたします!

カラー···イエロー

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

