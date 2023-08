ご覧いただきありがとうございます!

「写真」を愉しむ悦びを感じていただけますと幸いです。

ご質問はお気軽にどうぞ!

■商品説明

メーカー:Canon キャノン

名称:ボディ

Canon P ポピュレール

レンズ

Canon LENS 50mm F1.4

詳細:

ボディ

外観 全体的に細かい傷や汚れはありますが、年代を考えたら比較的美品だと思います。

ファインダー OK(二重像調整は問題ありません)

シャッター OK(シャッタースピードは段階的に変化します。制度はわかりかねます。)

フィルム巻き上げ OK

セルフタイマー OK

露出計 OK

レンズ

外観 目立った傷、汚れカビなし

前玉 OK

後玉 OK

絞り羽 OK

(年代物のため、微細な汚れはあるかと思われますが、撮影には影響のないものと思っています。詳しくは画像にてご確認ください)

ご用意していただくもの(購入先)

一般的なフィルム35mm(Amazon、カメラ店など)

実写未確認です。

動作確認は行っておりますが、もし、記載内容以外の不良個所がございましたら、返品・返金対応致します。

※

・価格は相場を見て判断しています。極端なお値下げ交渉はお断りしております。

・他サイトでも販売しておりますので、売り切れ次第取り下げます。ご了承くださいませ。

・ご質問はお気軽にどうぞ!

その他にもカメラを出品しております!

お立ち寄りいただけると嬉しいです!

#showstudio

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

