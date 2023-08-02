本店は 限定品 PaulSmith ポールスミス 50周年記念 スパゲッティ 長袖 M Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

Paul Smith

Martin Rose グラフィックスリットT

新品未使用タグ付き

マスターマインド mastermind japan ロンT



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国内価格 19,800円（税込）

デッドストック 激レア 90s XL Keith Haring キースヘリング



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ポール・スミス(Paul Smith)50周年記念のカプセルコレクション。

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ポール・スミスショップおよび、一部主要百貨店のイベントスペースにて展開されたコレクターやファンにはたまらないアイテム。#pepe出品中のポールスミス

Cross colours T



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BlackEyePatch ワンポイントロングTシャツ

1988年から2002年の間に発表された、カラフルで写実的、時にシュールなプリントデザインがフォーカスされている。

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JUNGKOOK着用 Supreme Small Box L/S Tee 白 S

特にキーとなるのが、1994年秋冬コレクションで披露されたスパゲティプリント。これは、1980年代に東京を訪れていたポールが食品サンプル専門店で見つけた、プラスティック製のスパゲティプレートからインスピレーションを得て生まれた。 #pepe出品中の50thAnniversary

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サイズ

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男女兼用可

美品 チャレンジャー リベラコラボ ロンT Mサイズ 黒

M : 肩幅46,身幅54, 袖丈65, 着丈75

セメタリークロスXL

XS,Sも出品中です。残りわずかです。

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日本国内では完売のため、イタリアのポールスミス直営店で見つけてすぐに購入しました。

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オーガニックコットン100%

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ポルトガル製

WIND AND SEA L/S TEE ロンT サイズ M

#pepe出品の「メンズ」

Paul Smith 花柄長袖シャツ



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送料無料

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

Paul Smith新品未使用タグ付き国内価格 19,800円（税込）ポール・スミス(Paul Smith)50周年記念のカプセルコレクション。ポール・スミスショップおよび、一部主要百貨店のイベントスペースにて展開されたコレクターやファンにはたまらないアイテム。#pepe出品中のポールスミス1988年から2002年の間に発表された、カラフルで写実的、時にシュールなプリントデザインがフォーカスされている。特にキーとなるのが、1994年秋冬コレクションで披露されたスパゲティプリント。これは、1980年代に東京を訪れていたポールが食品サンプル専門店で見つけた、プラスティック製のスパゲティプレートからインスピレーションを得て生まれた。 #pepe出品中の50thAnniversaryサイズ男女兼用可M : 肩幅46,身幅54, 袖丈65, 着丈75XS,Sも出品中です。残りわずかです。日本国内では完売のため、イタリアのポールスミス直営店で見つけてすぐに購入しました。オーガニックコットン100%ポルトガル製 #pepe出品の「メンズ」 匿名配送可能送料無料

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

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