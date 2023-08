Supreme Wool Harrington Jacket Tiger

イタリア Lolo Piana社製の高級感タップリのウール生地で作られたHarrington Jacketです。

タイガーストライプがインパクトがあって最高の一着!!

インナーの赤のタータンチェックもかなりご機嫌、左胸のSの筆記体ロゴも渋いデス。

2019AW Supreme Wool Harrington Jacket Tiger Stripe シュプリーム ウール ハーリントン ジャケット タイガーストライプ

サイズ:M 身幅58cm×着丈60cm×肩幅48cm×袖丈57cm

カラー:Tiger Stripe(タイガーストライプ)

素材:表地 100% Wool(ウール)、裏地 100% Cotton

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

