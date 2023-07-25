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宅配便配送 ★ 安川眞慈『萬物光輝』ジクレー・風景画　開運　富士山　カメ　亀・ 絵画/タペストリ

商品の説明

【商品説明】
メルカリ　 額付 (白)　油絵　F4-081614　可愛い子供たち（砂遊び）
作家名：安川眞慈
メルカリ　 額付き (銀）油絵　uF6-010811　愛しい女たち
タイトル：萬物光輝（ブラウン）
【真作】廣瀬旭窓/三備え詩/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-809
技法：ジクレー
油絵 風景画 ✡️ 菜の花 P10【3月】

ルホン　絵画　ブルーラブ
額縁サイズ：400ｘ475（mm）
建部恵 作品 P8「山すそにあるシャトー」
絵サイズ：335ｘ410（mm）
【ピカソ】ドラマールの肖像画 ポスター

邦彦/山水釣人図/掛軸☆宝船☆AB-682
【補足説明】
掛軸 秀峰『水墨山水図』日本画 絹本 共箱付 良好品 掛け軸 k030301
新品　限定888部　作者直筆サイン　額付き（色：ブラウン）
絵画　油彩画　Ｆ30号　題名【アンコールワット】

辰本青花　掛け軸
【商品解説】
限定生産品 EVA Canvas Art/使徒（KENTA KAKIKAWA）
■作品解説
ゴーギャン油絵
縁起物を身の回りに置いておくと、福があちらこちらからやってきます
山下大五郎　檜前の道　（奈良）油彩　6F
「赤富士」…初日により赤く染まる日本一の霊峰(富士)のこと。厄除け、商売繁盛、大願成就など。
朝焼け赤富士 木下實之 油絵 サイン 山岳風景 富士山 絵画 油彩 F6
「招き猫」…右手を挙げている猫は金運を招き、左手を挙げている猫は人を招くとされる。
リトグラフ「少女」
「だるま」…「七転び八起き」粘り強さの象徴。無病息災や家内安全、その他祈願するという。
写真家　武藤先生　アラスカ熊H12
「六地蔵」…人の死後、地獄、畜生、餓鬼、修羅、人、天という六道において衆生の苦しみを救うという檀陀、宝印、宝珠、持地、除蓋障、日光の6対の地蔵菩薩。
超大型油絵　高級額装飾　45年前香港の高級画廊で購入　137×78cm

リリさま専用　笹島喜平「不動明王No.８０」拓刷木版画　直筆サイン有り
一点一点作家自身がサインと捺印をしております。
ミユ様専用ページ
「招福開運末広がり」の888部数量限定での発行になります。
希少価値　ふくろう　さんご額　インテリア　二代目　安達華生　宝飾絵画　不苦労

掛軸　模写　日本画　椿 椿山　掛け軸　共箱付き
■ 安川眞慈（やすかわ・しんじ）
油絵　日動画廊　稲垣考ニ作品「チューリップ」
1960年、大阪生まれ
【G.BARTON】薔薇 バラ 絵画 油絵 油彩 飾り アート インテリア
仏教大学文学部中国文学科卒、奈良在住。
高橋石雲　文人画家　軍鶏の図　画賛　掛け軸　箱無し　書画、骨董品、美術品
毎日書道展（秀作・毎日賞2回）
白秋　絹本彩色画【漁村曙】1941年宮内省歌会始のお題　肉筆画　共箱　掛軸一幅
奈良県展（知事賞、市長賞他）
絵画487 油絵/風景/街景/東京/東京湾/硝子工場/江戸川区/P20号
百貨店にて個展多数開催
山口一郎　原画　三毛猫　スクエア　小
著書（木耳社）「書と画のハーモニー」[笑福満福]など
東山魅夷 雪月花 絵画 美術品 壁掛け インテリア 送料無料 格安

ウィラードソン/ルックスナイス？
形式...額縁入り
■ 時代物 六曲半双 義経合戦図屏風 ■源平鎧兜甲冑武者絵肉筆SAMURAI
主題...風景・海景

天空の画家

商品の情報

商品の状態新品、未使用

掛け軸 竹越僊洞 松風之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

小泉淳作　「如意輪観音像」　リトグラフ　　直筆サイン・落款・作品証明シール有り

【希少】池田修三「つばき」木版画 【クリーニング済み】版画 絵画 額装
【商品説明】作家名：安川眞慈タイトル：萬物光輝（ブラウン）技法：ジクレー額縁サイズ：400ｘ475（mm）絵サイズ：335ｘ410（mm）【補足説明】新品　限定888部　作者直筆サイン　額付き（色：ブラウン）【商品解説】■作品解説縁起物を身の回りに置いておくと、福があちらこちらからやってきます「赤富士」…初日により赤く染まる日本一の霊峰(富士)のこと。厄除け、商売繁盛、大願成就など。「招き猫」…右手を挙げている猫は金運を招き、左手を挙げている猫は人を招くとされる。「だるま」…「七転び八起き」粘り強さの象徴。無病息災や家内安全、その他祈願するという。「六地蔵」…人の死後、地獄、畜生、餓鬼、修羅、人、天という六道において衆生の苦しみを救うという檀陀、宝印、宝珠、持地、除蓋障、日光の6対の地蔵菩薩。一点一点作家自身がサインと捺印をしております。「招福開運末広がり」の888部数量限定での発行になります。■ 安川眞慈（やすかわ・しんじ）1960年、大阪生まれ仏教大学文学部中国文学科卒、奈良在住。毎日書道展（秀作・毎日賞2回）奈良県展（知事賞、市長賞他）百貨店にて個展多数開催著書（木耳社）「書と画のハーモニー」[笑福満福]など形式...額縁入り主題...風景・海景

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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16分钟前

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