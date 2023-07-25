宅配便配送 ★ 安川眞慈『萬物光輝』ジクレー・風景画　開運　富士山　カメ　亀・ 絵画/タペストリ

【商品説明】

メルカリ 額付 (白) 油絵 F4-081614 可愛い子供たち（砂遊び）

作家名：安川眞慈

メルカリ 額付き (銀）油絵 uF6-010811 愛しい女たち

タイトル：萬物光輝（ブラウン）

【真作】廣瀬旭窓/三備え詩/七言絶句/掛軸☆宝船☆AB-809

技法：ジクレー

油絵 風景画 ✡️ 菜の花 P10【3月】



ルホン 絵画 ブルーラブ

額縁サイズ：400ｘ475（mm）

建部恵 作品 P8「山すそにあるシャトー」

絵サイズ：335ｘ410（mm）

【ピカソ】ドラマールの肖像画 ポスター



邦彦/山水釣人図/掛軸☆宝船☆AB-682

【補足説明】

掛軸 秀峰『水墨山水図』日本画 絹本 共箱付 良好品 掛け軸 k030301

新品 限定888部 作者直筆サイン 額付き（色：ブラウン）

絵画 油彩画 Ｆ30号 題名【アンコールワット】



辰本青花 掛け軸

【商品解説】

限定生産品 EVA Canvas Art/使徒（KENTA KAKIKAWA）

■作品解説

ゴーギャン油絵

縁起物を身の回りに置いておくと、福があちらこちらからやってきます

山下大五郎 檜前の道 （奈良）油彩 6F

「赤富士」…初日により赤く染まる日本一の霊峰(富士)のこと。厄除け、商売繁盛、大願成就など。

朝焼け赤富士 木下實之 油絵 サイン 山岳風景 富士山 絵画 油彩 F6

「招き猫」…右手を挙げている猫は金運を招き、左手を挙げている猫は人を招くとされる。

リトグラフ「少女」

「だるま」…「七転び八起き」粘り強さの象徴。無病息災や家内安全、その他祈願するという。

写真家 武藤先生 アラスカ熊H12

「六地蔵」…人の死後、地獄、畜生、餓鬼、修羅、人、天という六道において衆生の苦しみを救うという檀陀、宝印、宝珠、持地、除蓋障、日光の6対の地蔵菩薩。

超大型油絵 高級額装飾 45年前香港の高級画廊で購入 137×78cm



リリさま専用 笹島喜平「不動明王No.８０」拓刷木版画 直筆サイン有り

一点一点作家自身がサインと捺印をしております。

ミユ様専用ページ

「招福開運末広がり」の888部数量限定での発行になります。

希少価値 ふくろう さんご額 インテリア 二代目 安達華生 宝飾絵画 不苦労



掛軸 模写 日本画 椿 椿山 掛け軸 共箱付き

■ 安川眞慈（やすかわ・しんじ）

油絵 日動画廊 稲垣考ニ作品「チューリップ」

1960年、大阪生まれ

【G.BARTON】薔薇 バラ 絵画 油絵 油彩 飾り アート インテリア

仏教大学文学部中国文学科卒、奈良在住。

高橋石雲 文人画家 軍鶏の図 画賛 掛け軸 箱無し 書画、骨董品、美術品

毎日書道展（秀作・毎日賞2回）

白秋 絹本彩色画【漁村曙】1941年宮内省歌会始のお題 肉筆画 共箱 掛軸一幅

奈良県展（知事賞、市長賞他）

絵画487 油絵/風景/街景/東京/東京湾/硝子工場/江戸川区/P20号

百貨店にて個展多数開催

山口一郎 原画 三毛猫 スクエア 小

著書（木耳社）「書と画のハーモニー」[笑福満福]など

東山魅夷 雪月花 絵画 美術品 壁掛け インテリア 送料無料 格安



ウィラードソン/ルックスナイス？

形式...額縁入り

■ 時代物 六曲半双 義経合戦図屏風 ■源平鎧兜甲冑武者絵肉筆SAMURAI

主題...風景・海景

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【商品説明】作家名：安川眞慈タイトル：萬物光輝（ブラウン）技法：ジクレー額縁サイズ：400ｘ475（mm）絵サイズ：335ｘ410（mm）【補足説明】新品 限定888部 作者直筆サイン 額付き（色：ブラウン）【商品解説】■作品解説縁起物を身の回りに置いておくと、福があちらこちらからやってきます「赤富士」…初日により赤く染まる日本一の霊峰(富士)のこと。厄除け、商売繁盛、大願成就など。「招き猫」…右手を挙げている猫は金運を招き、左手を挙げている猫は人を招くとされる。「だるま」…「七転び八起き」粘り強さの象徴。無病息災や家内安全、その他祈願するという。「六地蔵」…人の死後、地獄、畜生、餓鬼、修羅、人、天という六道において衆生の苦しみを救うという檀陀、宝印、宝珠、持地、除蓋障、日光の6対の地蔵菩薩。一点一点作家自身がサインと捺印をしております。「招福開運末広がり」の888部数量限定での発行になります。■ 安川眞慈（やすかわ・しんじ）1960年、大阪生まれ仏教大学文学部中国文学科卒、奈良在住。毎日書道展（秀作・毎日賞2回）奈良県展（知事賞、市長賞他）百貨店にて個展多数開催著書（木耳社）「書と画のハーモニー」[笑福満福]など形式...額縁入り主題...風景・海景

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天空の画家掛け軸 竹越僊洞 松風之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。小泉淳作 「如意輪観音像」 リトグラフ 直筆サイン・落款・作品証明シール有り【希少】池田修三「つばき」木版画 【クリーニング済み】版画 絵画 額装