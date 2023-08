から厳選した 新品未使用 ロエベ　LOEWE アナグラムTシャツ　Mサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

新品未使用です!

マルチカラーのロエベアナグラムグリッチ効果刺繍とプリントをあしらった軽量コットンジャージー製クルーネック T シャツ。

リラックスフィット。

サイズ M

肩幅:約47cm

身幅:約53cm

着丈:約72cm

袖丈:約17cm

※素人採寸のため誤差がある可能性があります。

家で長く保管しているので、少し匂いがするようです。 理解できる方のみご購入お願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロエベ 商品の状態 未使用に近い

