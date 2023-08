人気商品は ブリーフィング　PCブリーフトートバッグ　ネイビー　美品 ビジネスバッグ

BRIEFING / ブリーフィング

PC BRIEF TOTE 16 MW / PCブリーフトート16MW

NAVY / ネイビー

幅: 280mm 高さ: 390mm マチ: 15mm

内装:ポケット(中)×1(A4サイズ対応)

メイン収納部は16インチ程度までのPCを収納する事が可能。

外装:ジップポケット(中)×1 着脱式キーホルダー

ジップポケット(中)×1

(内部にポケット(小)×2を搭載)

素材はフルダルコーデュラリップストップナイロン

厚みはパソコンや書類が十分入ります。

新品同様です

外に持ち出すことなく、出品いたします

送料込み

商品の情報 ブランド ブリーフィング 商品の状態 未使用に近い

