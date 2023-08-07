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素晴らしい価格 ★ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画　富士山　旭日　雲海 版画

商品の説明

【商品説明】
てぃんくる　DX版　DRINK ME-FRUIT FLAVOR 版画
作家名：吉岡浩太郎
【限定部数】ESTATE NEVE STELLATO てぃんくる 版画
タイトル：赤富士来光・大衣（ナチュラル）
★版画★柄澤齋（柄澤斎）　木口木版　「死と変容」第一集夜より　夜の鏡B★B53
技法：ジクレー
横山大観　墨絵富士の木版画掛軸　【重要民族文化財保存技術者による復元】

hime シルクスクリーン　エディション30
額サイズ：ヨコ530ｘタテ415（mm）
東洲斎写楽撰 手摺木版画 悠々洞出版 全20集40枚揃 完品 監修/吉田暎二
絵サイズ：ヨコ347ｘタテ234（mm）
レア　真作保証　John Doe　2020年　直筆サイン　kaws　banksy

歌川芳虎 東都築地景 浮世絵 2枚/3枚組 美人画 大金出版 1863年 錦絵
【補足説明】
村上隆×mebae 03 南の島の女の子 直筆サイン入り 版画
新品　限定500部　作者直筆サイン　額付き（木製・表面アクリル・色：ナチュラル）
司 修　オリジナル石版画集Peace サイン入り10葉(手彩色7葉）限定90

ロッカクアヤコ 最新作 'Untitled' シルクスクリーン ポスター
【商品解説】
さらに大幅値下！オノサトトシノブ　シルクスクリーン
■ 吉岡浩太郎(よしおか・こうたろう)（KOTARO YOSHIOKA）
福井正郎作　版画　『早春』
１９２８年　山口県生まれる。
【LIG】真作保証 小磯良平「プロフィール」リトグラフ 4号 肉筆サイン
１９６７年　スクリーン版画の研究を始める
エヴァンゲリオン　米山舞　描き下ろしRADIO EVA キャンバスアート限定品
１９７３年　絵画研修のため渡欧
Audrey Kawasaki  Ōmagatoki　大判シルクスクリーン
１９７４年　セントラル画廊でスクリーン版画個展
吉田桂子　　 　　アオツヅラフジ
１９９２年　スクリーン版画個展
橋本明治　リトグラフ　版画
１９９６年　日蓮宗円頓寺障壁画制作
★複製画★東山魁夷　冬の旅　箱・黄袋入　★J117
１９９７年以降　毎年ピクチャーショーで新作発表。各種カレンダーや雑誌(表紙)掲載
★ 吉岡浩太郎『初雪の街角・大衣』シルクスクリーン・風景画　クリスマス　演奏
２００４年　東京絵画フェスティバル出品
葛飾北斎「富嶽三十六景」　版画　和紙複製　全46点
２００６年　ユネスコ葉書に決定
竹久夢二　復刻　木版画　早春の山山　春
２００７年　技術評論社「和の趣」に掲載
空山基 ”Untitled” ハローキティー
２００８年　西京銀行２００８年カレンダー採用
畦地梅太郎　「鳥と山男二人」 22さ201
　　　　　　風水版画展開催
山本 和枝先生 蒼ざめた月の光 版画
２０１１年　額縁絵画展出品
★ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画　富士山　旭日　雲海
２０１２年　個展・グループ展開催
【真作保証】 WCP バンクシー POLICE KIDS – (BLUE)
２０１３年　横濱グッズ-001受賞
浮世絵　版画　６点まとめ売り　木版画　絵画
２０１４年　日本ユネスコ協会支援カード採用
花井祐介 JUXTAPOZ 限定 ポスター Yusuke Hanai
２０１６年　没（享年８８歳）
入手困難 大友昇平 限定20枚 直筆サイン シルクスクリーン AKIRA大友克洋

花井祐介 シルクスクリーン 版画 ポスター Hanai Yusuke
以後、30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきました
キン肉マン ヤマグチノリカズ 版画 悪魔将軍 29枚限定 ゆでたまご 直筆サイン
息子が初代の意思を継ぎ２代目浩太郎に襲名する
フジ子ヘミング 銅版画

てぃんくる　DX版　DRINK ME-FRUIT FLAVOR 版画
形式...額縁入り
【限定部数】ESTATE NEVE STELLATO てぃんくる 版画
主題...風景・海景

★版画★柄澤齋（柄澤斎）　木口木版　「死と変容」第一集夜より　夜の鏡B★B53

商品の情報

商品の状態新品、未使用

横山大観　墨絵富士の木版画掛軸　【重要民族文化財保存技術者による復元】

hime シルクスクリーン　エディション30

東洲斎写楽撰 手摺木版画 悠々洞出版 全20集40枚揃 完品 監修/吉田暎二

レア　真作保証　John Doe　2020年　直筆サイン　kaws　banksy
【商品説明】作家名：吉岡浩太郎タイトル：赤富士来光・大衣（ナチュラル）技法：ジクレー額サイズ：ヨコ530ｘタテ415（mm）絵サイズ：ヨコ347ｘタテ234（mm）【補足説明】新品　限定500部　作者直筆サイン　額付き（木製・表面アクリル・色：ナチュラル）【商品解説】■ 吉岡浩太郎(よしおか・こうたろう)（KOTARO YOSHIOKA）１９２８年　山口県生まれる。１９６７年　スクリーン版画の研究を始める１９７３年　絵画研修のため渡欧１９７４年　セントラル画廊でスクリーン版画個展１９９２年　スクリーン版画個展１９９６年　日蓮宗円頓寺障壁画制作１９９７年以降　毎年ピクチャーショーで新作発表。各種カレンダーや雑誌(表紙)掲載２００４年　東京絵画フェスティバル出品２００６年　ユネスコ葉書に決定２００７年　技術評論社「和の趣」に掲載２００８年　西京銀行２００８年カレンダー採用　　　　　　風水版画展開催２０１１年　額縁絵画展出品２０１２年　個展・グループ展開催２０１３年　横濱グッズ-001受賞２０１４年　日本ユネスコ協会支援カード採用２０１６年　没（享年８８歳）以後、30年以上に渡り一緒に作品制作を行ってきました息子が初代の意思を継ぎ２代目浩太郎に襲名する形式...額縁入り主題...風景・海景

商品の情報

商品の状態新品、未使用

素晴らしい価格 ★ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画　富士山　旭日　雲海 版画

25分钟前

素晴らしい価格 ★ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画　富士山　旭日　雲海 版画

¥12,300 ¥10,455

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☆ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画 富士山 旭日 雲海

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税込】 ☆ 吉岡浩太郎『赤富士来光・大衣』ジクレー・風景画 富士山

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