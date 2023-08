サイズ: M

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

サイズ: M(ウエスト33-40cm、丈93cm)カラー: ブラック状態: 新品タグ付き。目立つような傷や汚れなどは見当たりませんが神経質な方はご遠慮下さい。発送の際の畳皺はご了承下さい。リボン刺繍がポイントのボンディングスカート。 ボックスプリーツのスカートに豪華なリボン刺繍を贅沢に施しました。 柔らかいボンディング素材を使用しているため、落ち感がありつつ、ふっくらとしたシルエットを演出してくれます。 大人の女性にぴったりなエレガントな印象を与えてくれる一着です。 ★注意事項★・ウール、カシミヤ、アルパカ、アンゴラ、キャメル等の動物繊維を使った服は素材特有のニオイ、また自宅保管のため古着独特のニオイがする可能性があります。ニオイを気にされる方はご購入をご遠慮下さい。・他の服も一緒に保管しているため、毛の付着があるかもしれません。ファーがついている場合は、ファーの毛が付着していることがあります。・畳んで発送いたしますのでどうしても畳ジワがつきます。クリーニング、アイロンがけしていただく前提でご購入下さい。・上記理由や細かな見逃しでの返品は受け付けておりません。 【上記を気にされる方は絶対に購入しないで下さい】※コメント、購入前にプロフィールをご一読ください。よくある質問に対する回答を記載しております。

