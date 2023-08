新作モデル 「MOTHER 2 ギーグの逆襲」限定アナログ盤　レコード 邦楽

アーティスト:サウンドトラック

タイトル:マザー2

フォーマット : LP アナログ盤

状態 : 新品

etc: 限定カラーヴァイナル仕様

輸入盤

⭐梱包

発送はレコード用のダンボールに梱包して

発送致します。

⭐まとめて割引き

2枚同時購入で、−¥500円値引きします

コメントにてご連絡ください。

ご購入した後では値引き出来かねます。

⭐時間帯指定

発送前であれば、時間帯指定も可能です。

メッセージにてご連絡ください(^^)

(離島や遠方は必着出来ないこともあります)

⭐発送の件

輸送中にシュリンクの破けなどまれに御座います。神経質な方はご購入をお控えくださいませ。

発送中の角打ちよる四つ角の凹みや、破損の場合責任を当方では負いかねますので、ご理解のうえご購入お願いします。

⭐匿名配送に変更

匿名配送に変更も可能ですが、別途500円

頂きます。契約している運送会社が送料が安い為m(_ _)m 御了承ください。

よろしくおねがいしますm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

