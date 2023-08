新品未使用 タグ付 国内ナイキ正規品で購入

ナイキ スポーツウェア メンズオーバーシャツ

NIKE Sportswear Men's Overshirt

❣️一年中快適。

サイズXXL

176-185cm

サイズ感は、5枚目をご確認下さい。

カラー DM5274-258 ブラウン

❣️ユニセックスなので

女性の方がオーバーサイズで

着用されても可愛いです!

❣️M.L.XL.XXLサイズも出品しております♪

❣️グレーカラーも出品しております♪

ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。

定価:12650円(税込)

ナイキ スポーツウェア オーバーシャツは、モックネックの快適なプルオーバー。厚手のフレンチテリー素材を使用し、上質な着心地を実現。 ややドロップショルダーのオーバーサイズフィットで、重ね着しやすいカジュアルなスタイルを追求しました。

厚手のフレンチテリー素材

従来のフレンチテリーよりも厚手で、起毛加工を施していない素材を使用。耐久性に優れ、表面が滑らかなループバックデザインです。

精巧なディテール

リブ仕様の裾、サイドインサート、袖口で、柔らかく伸縮性のある着心地を実現。 ダブルステッチで縫い目を補強しました。

ビンテージ感のあるデザイン

クラシックなカラーと光沢のある滑らかなサテンの刺繍で、時代を超えて愛されるスタイルにFuturaロゴをあしらいました。

商品の詳細

ゆったりとした余裕のあるフィット感

本体:コットン100% リブ部分:コットン98%、スパンデックス2%

洗濯機洗い可能

トレーナー / ジェンダーニュートラル / スウェット / 秋服 / オーバーサイズ / ビックシルエット / スポーツMIX / スポーツミックス / ロンT / 古着MIX / ワイドシルエット / ユニセックス / 韓国風 / カップル / ペアルック / お揃い / 厚手 / ヘビーウェイト / 防寒 / 冬服 / トレーナー / 男女兼用 / ジェンダーレス / 体型カバー

1

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

