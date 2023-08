アパルトモン DSQUARED2

サイズ /34

ウエスト74

ヒップ84

股上21.5

股下60.5

もも幅25.5

すそ幅15

色/キャメル

定価/57,200円(税込)

※試着のみですが

タグはありません

☆喫煙者はおりません

☆美品ですが、

素人検品・自宅保管ですので、

神経質な方、新品のような完璧を求める方はご購入を

お控えください。

☆折り畳んでの発送です。畳ジワはご容赦ください。

☆梱包材は再利用品を使用いたします。

〜以上ご理解のある方よろしくお願いいたします〜

DEUXIEME CLASSE

Deuxieme classe

ドゥーズィエムクラス

MUSE de Deuxieme Classe

ミューズドゥーズィエムクラス

L'Appartement

アパルトモン

AP STUDIO

エーピー ステュディオ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アパルトモンドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アパルトモン DSQUARED2 Strech cotton pantsサイズ /34ウエスト74ヒップ84股上21.5 股下60.5もも幅25.5すそ幅15色/キャメル定価/57,200円(税込)※試着のみですが タグはありません☆喫煙者はおりません☆美品ですが、素人検品・自宅保管ですので、神経質な方、新品のような完璧を求める方はご購入をお控えください。☆折り畳んでの発送です。畳ジワはご容赦ください。☆梱包材は再利用品を使用いたします。〜以上ご理解のある方よろしくお願いいたします〜DEUXIEME CLASSEDeuxieme classeドゥーズィエムクラスMUSE de Deuxieme ClasseミューズドゥーズィエムクラスL'Appartement アパルトモンAP STUDIOエーピー ステュディオ

