即購入OKです。

NIKE SB Dunk High New York Mets

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

AMBUSH × Nike Air Force 1



ダンク ハイ Dunk Hi Retro ユニバーシティ【27.5cm 新品】

nike air force 1 low by you 28cm

■新品28.0cm■ナイキ エア フォース1 07 プレミアム ビンテージ

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

ナイキ ダンク ロー レトロ ホワイト/ブラック

メンズ ナイキ エアフォース1 ロー バイユー オフホワイト セイル グリーン 濃緑 28センチ

Maison Martin Margiela ペンキ加工ジャーマントレーナー

ct7875-994

新品 adidas CAMPUS 80s atmos WDS 26.0cm

箱・黒タグ付き。

大谷選手着用大人気NB U9060BLK 28cm



NIKE エアフォース1ロー チームレッドused

アッパー部分、若干履きジワがございます。

ナイキ エアマックス98 "フィアレス 90S"

右足外側のスウッシュ部分に間近で見なければ分からない程度ではありますが、小汚れございます(画像5枚目参照)。

Nike Air Jordan 1 Retro High DWW

インソールのナイキロゴはバッチリ残っております(画像6枚目参照)。

Nike Dunk High "Game Royal" 28cm

靴裏かかと部分、若干の擦れがございます(画像9枚目参照)。

【新品】NIKEスペースヒッピー01-THIS IS TRASH 28cm

あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。

エアジョーダン36 八村塁 黒 白 26.5cm 箱付き



NIKE DUNK LOW "MULTI CAMO"2足セット US9



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン LVトレイナーライン スニーカー 7

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

美品 adidas FORUM LOW "DARK WITCH" 27cm



NIKE AIR MAX 95 iD

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

エアジョーダン 1 MID SE



【new balance】ニューバランス M990GL5 990v5 Dワイズ

イメージ違い、足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

ニューバランス ML574KM2 29cm

よろしくお願いいたします。

早い者勝ち!【激レア】NIKE スニーカー バンダル ハイ サプリーム



未使用❗NEW BALANCE M2002RWM 25.5

1015940101kk

ナイキ ダイナミックフライト

メインカラー...ホワイト、グリーン

Nike Air Jordan 1 Retro High OG 27.5cm

人気モデル...NIKE エアフォース1

【新品未使用】スタンスミス ホワイト×グレー

スニーカー型...ローカット(Low)

Nike Dunk Low SP "Veneer (2020)

シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

即購入OKです。コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。nike air force 1 low by you 28cmスニーカー バスケットシューズ バッシュメンズ ナイキ エアフォース1 ロー バイユー オフホワイト セイル グリーン 濃緑 28センチct7875-994箱・黒タグ付き。アッパー部分、若干履きジワがございます。右足外側のスウッシュ部分に間近で見なければ分からない程度ではありますが、小汚れございます(画像5枚目参照)。インソールのナイキロゴはバッチリ残っております(画像6枚目参照)。靴裏かかと部分、若干の擦れがございます(画像9枚目参照)。あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方のみお願い致します。【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。イメージ違い、足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。よろしくお願いいたします。1015940101kkメインカラー...ホワイト、グリーン人気モデル...NIKE エアフォース1スニーカー型...ローカット(Low)シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ベルルッティ スニーカー 革靴 カリグラフィ サイズ:8.5(27.5cm相当)ナイキ ダンク ハイ ミシガン 28cmNIKE エアジョーダン1 ハイ OG CO JP ミッドナイトネイビーFragment × Converse Weapon "Sport Royal"新品 NEWBALANCE 990 V4 SR4 27cmナイキ エアジョーダン12 レトロ ダークグレーNew Balance 1906DC Protection Pack 27cmコービー バスケットシューズVIVO BAREFOOT プライマストレイルⅡオールウェザーFG EU41最終値下げ 07年製 ナイキ ダンクハイ プレミアムSB