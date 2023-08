※全て実際のアイテムで撮影しています。

REVERSAL リバーサル 3WAYバック rvddw 3WAY BAG



「強度」「軽さ」「防水性」を兼ね備えた

生地 【X-C1000】を使用!!!

毎日ガシガシ使っていただいても全く問題ございません!

大きいサイズで肩がけ部分もしっかりしているので

自転車通勤、通学の方にもおすすめです☆

【状態】

オンライサイトで購入したお品物です。

1週間ほど屋外で着用していまく。

妻(150㎝)には大きすぎたみたいで、ほぼ使用感はございません。生地もしっかりしていて、パリッとしています☆

内部外部問わず状態は良く、まだまだ長くご着用頂けます。

ブランド:PORTER ポーター

商品名 :HYBRID BACKPACK ハイブリッド

用途 :バッグパック リュック デイパック

型番 :737-17806

定価 :¥59,400税込

サイズ :W:270mm/H:520mm/D:150mm

カラー :ブラック BLACK

素材 :表:X-C1000

裏:ナイロンオックス

付属:牛ステア

【アイテム】

HYBRID シリーズは最近人気で品薄の状態が続いています☆

「X-C1000」は「強度」「軽さ」「防水性」を兼ね備えたオリジナル生地です。毎日ガシガシ使って頂いても全く問題ございません。

大容量でポケットも多数あり収納箇所には困りません!!!

ガシッとしていますが意外と軽量で問題なく持ち運びできます

【発送】

折り曲げたりせず平面のまま

プチプチで梱包し匿名配送でお送りいたします☆

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

