【正規通販】 TIFFANY ティファニー　1837 リング リング

TIFFANY ティファニー 1837 リング
K14WG ラベンダー翡翠リング 定価620,000
新品 Pt950. 天然ダイヤ0.17ct リング
サイズは失念してしまいましたが、
GUCCI グッチ リング 指輪 13号 シルバー 美品
内径が15ミリなので7号か7.5号だと思います。
Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ 新品
幅は約6mmです。
★最終★malcolm betts ★マルコムベッツ ★18金 ルビー
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擦り傷や汚れがあります。
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新宿の三越で購入しました。
take-up
付属品はありません。
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すり替え防止の為、返品はお断りさせて頂きます。
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TIFFANY ティファニー 1837 リングサイズは失念してしまいましたが、内径が15ミリなので7号か7.5号だと思います。幅は約6mmです。擦り傷や汚れがあります。新宿の三越で購入しました。付属品はありません。すり替え防止の為、返品はお断りさせて頂きます。#TIFFANY#ティファニーカラー···ゴールド材質···ゴールド