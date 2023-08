美品

商品の説明

使用感も少なくおススメの出品物です^_^

バングラデシュ製

カラー ブラック

参考価格 18700円

◆表記サイズ M

肩幅 44

身幅 53

着丈 64

(cm)

※実寸は手作業で採寸しておりますので、

若干の誤差はご容赦ください。(平置き採寸)

◆素材 画像にてご確認お願い致します

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用

商品詳細

ダウンは軽量で暖かいものの、濡れてしまうと保温力を失ってしまうのが難点。それを解決するのがダウンテック™・ダウン。通常のダウンより、約33%水分を弾き、約66%早く乾くので、濡れたコンディションで水分を吸いダウンが固まってしまうこともありません。中綿に軽量な650フィル・パワーのダウンテック™・ダウンを中綿に使用した、軽く、とても暖かいベストです。

サイズ&フィット

適度なゆとりのすっきりとしたフィット

中程度のレイヤーに重ね着できます

素材&ケア方法

水分を弾き、保温性をキープする、650フィル・パワーのダウンテック™・ダウンを使用

表地とライニングは、環境にも優しい再生ポリエステル100%製

洗濯機の使用可

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他写真を希望の方はコメントください

フォローで300円お値引きあります♪

こちら٩(❛ᴗ❛)۶ #itoRYO5即購入OK

✨迅速発送 匿名発送致します✨

●発送方法● ・簡易梱包

少しでも安く商品をご購入していただけるよう、1番安い発送方法で発送させていただきます。

・発送時に商品を圧縮して発送する場合がございます。ご了承ください。

USED品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。

出品物は現状渡しです 写真をよくご確認になってから購入をお願いします

神経質な方は購入をお控えお願いします

カラー···ブラック

フード···フードなし

L.L.Bean

マウンテンクラシックダウンベスト

ダウンベスト

PERTEX

DOWNTEK

エルエルビーン

ブラック

BLACK

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルエルビーン 商品の状態 未使用に近い

