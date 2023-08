コレクション整理のため出品します。

新品購入後ガラスケースで展示していました。

組み立てる時と、出品にともない収納する際のフィギュアに触れる際はゴム手袋をして素手では触らないようにしています。

自分で購入した際には、目立つ傷等がある場合はメーカーに交換依頼していますが、この個体は特に気になりませんでした。が、何故かリヤユニットの羽が同じ方が2つ入っており初期対応で、無い方のユニットを送ってもらったので、画像8枚目の使わないユニットもあります。

新次元ゲイム ネプテューヌVII オレンジハート 1/7 完成品フィギュア(月刊ホビージャパン2017年5月号&6月号 誌上通販、一部販売店限定)

#AMAKUNI

#新次元ゲイムネプテューヌVII『ネプテューヌ』シリーズ

#天王星うずめ_オレンジハート_

#新次元ゲイムネプテューヌVIIオレンジハート1_7完成品フィギュア_月刊ホビージャパン2017年5月号&6月号誌上通販、一部販売店限定_

フィギュア種類···スケールフィギュア

キャラクター···美少女

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

