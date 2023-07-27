注目の福袋をピックアップ！ 古着 ゲームシャツ ホッケーシャツ その他

古着で買ったゲームシャツです

CACTUS PLANT FLEA MARKET COWBOY PULLOVER

購入しましたが着ることがなさそうなので出品します

south2west8 メッシュ ブッシュ シャツ

少し使用感などは残ってますが比較的状態はいいのかなと思います

PHATRNK セットアップ[最終値引！]

素人目なので個人差はあるかもしれません

ノースフェイスタブトポンチョ NP12211

よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

古着で買ったゲームシャツです購入しましたが着ることがなさそうなので出品します少し使用感などは残ってますが比較的状態はいいのかなと思います素人目なので個人差はあるかもしれませんよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

まふまふTシャツYohji yamamoto POUR HOMME ロングニットNIKE ☆ジップアップトップスセットラッドミュージシャン トレーナー