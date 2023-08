ご覧頂き誠にありがとうございます。

【カラー・デザイン】

アイボリー系 ナチュラルカラー になります。

左胸

Reebok ロゴ

ネイビーの刺繍

開閉 ジップアップ

マジック付きポケット

袖口 マジック留め 調節可能

裾元 ゴム紐 ストッパー

【サイズ】

size:M

着丈:70cm

身幅:62.5cm

肩幅:52cm

袖丈:60.5cm

実寸から XL 程のサイズ感 着用感

【素材・etc.】

表地 ナイロン 100%

裏地 ポリエステル 100%

表地 やや厚みのある生地

裏地 フリース生地

台湾製

(株)リーボックジャパン

00's 頃

【状態】

状態ランク:BC

×ドローコードに経年劣化 (写真10枚目)

状態ランク付け

S 未使用品

A ダメージや使用感が少ない

B 使用感がある

C 使用感があり若干のダメージがある

D 使用感があり多少ダメージがある

E 古着なりの使用感があり大きなダメージがある

数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。

よろしくお願い致します。

【見立て】

Reebok 00年代頃

表地ナイロン裏地に袖 フードまでしっかりフリース生地が付いたナイロンジャケットになります。

表記サイズより全体的にゆったり大きめサイズの1着になります。

よろしくお願いします。

-------------------------

-Reebok-

1895年イギリスにてブランド設立。

2005年8月~ ドイツのスポーツ用品大手アディダスの子会社となったイギリス、アメリカのフットウェア 衣料品会社。

フィットネス、ランニング、クロスフィットのスポーツウェアを製造・販売している。

ブランドの象徴のロゴ ベクターロゴが入るものが人気です。

#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着

#アウターの古着

↑

各# 先でも多数の出品がありますので、よかったら合わせてご覧下さい。

重ね重ねよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーボック 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーボック 商品の状態 やや傷や汚れあり

